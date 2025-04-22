Сохраните этот текст: какая должна быть правильная температура для стирки всех типов одежды
Температура воды во время стирки - важный фактор, который влияет на долговечность ткани, яркость цветов и даже гигиену вещей. Как стирать ту или иную одежду, чтобы не испортить ее?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Martha Stewart собрало простые советы, которые помогут выбрать правильную температуру воды для стирки разных видов одежды и текстиля.
Золотое правило стирки
Прежде всего стоит обращать внимание на бирку с инструкциями к каждой вещи. Если одежда сильно загрязнена, используйте самую теплую температуру, которую позволяет ткань. В случаях, когда есть риск усадки, лучше сочетать теплую или горячую стирку с естественной сушкой.
Что стирать в холодной воде
Холодная вода - самая безопасная для большинства тканей. Она уменьшает риск усадки, потери цвета и повреждения структуры волокон. Вещи, которые стоит стирать именно в холодной воде:
- Машинная стирка шерсти (свитера, шарфы, пледы): предотвращает сваливание и усадку.
- Шелк: требует холодной воды и деликатного режима.
- Темные или яркие хлопковые вещи (джинсы, футболки, худи): сохраняют цвет лучше при холодной стирке.
- Белье, бюстгальтеры, комбинации: холодная вода помогает сохранить форму.
- Купальники, колготы, спортивная одежда: горячая вода разрушает эластичность.
- Столовый текстиль: сохраняет прочность ткани.
- Одежда с пятнами от крови или травы: холодная вода лучше выводит такие загрязнения.
- Джинсы: рекомендуется ручная стирка в холодной воде для долговечности цвета.
Для каждого вида вещей нужна быть своя оптимальная температура (фото: Freepik.com)
Что стирать в теплой воде
Теплая вода - универсальный вариант для большинства вещей, кроме деликатных тканей. Она хорошо активирует моющие средства и эффективно очищает. Вещи, для которых теплая вода идеально подходит:
- Постельное белье из бамбука или льна: хорошо очищается при средней температуре.
- Белые вещи: теплая вода помогает сохранить яркость без повреждения ткани.
- Пастельные и светлые цвета: менее подвержены потере цвета, поэтому могут выдержать теплую воду.
- Полиэстеровый флис: цвета остаются яркими даже при теплой температуре.
- Рубашки: если холодная вода не справляется, можно стирать в теплой, если позволяет этикетка.
Что стирать в горячей воде
Горячая вода лучше дезинфицирует, но она может быстро изнашивать ткани. Ее следует использовать с осторожностью, следуя рекомендациям на этикетке. Лучше всего горячая вода подходит для:
- Полотенец: удаляет бактерии и запахи.
- Постельного белья: эффективно выводит грязь и кожные частицы.
- Детской одежды: часто содержит биологические загрязнения.
- Кухонных полотенец: один из самых загрязненных видов текстиля, требует дезинфекции.
- Нижнего белья: требует глубокой очистки.
- Носков: впитывают пот и бактерии, поэтому лучше стирать их горячей водой.
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