Сохраните этот текст: какая должна быть правильная температура для стирки всех типов одежды

Температура воды во время стирки - важный фактор, который влияет на долговечность ткани, яркость цветов и даже гигиену вещей. Как стирать ту или иную одежду, чтобы не испортить ее?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Martha Stewart собрало простые советы, которые помогут выбрать правильную температуру воды для стирки разных видов одежды и текстиля.

Золотое правило стирки

Прежде всего стоит обращать внимание на бирку с инструкциями к каждой вещи. Если одежда сильно загрязнена, используйте самую теплую температуру, которую позволяет ткань. В случаях, когда есть риск усадки, лучше сочетать теплую или горячую стирку с естественной сушкой.

Что стирать в холодной воде

Холодная вода - самая безопасная для большинства тканей. Она уменьшает риск усадки, потери цвета и повреждения структуры волокон. Вещи, которые стоит стирать именно в холодной воде:

Машинная стирка шерсти (свитера, шарфы, пледы): предотвращает сваливание и усадку.

предотвращает сваливание и усадку. Шелк: требует холодной воды и деликатного режима.

требует холодной воды и деликатного режима. Темные или яркие хлопковые вещи (джинсы, футболки, худи): сохраняют цвет лучше при холодной стирке.

сохраняют цвет лучше при холодной стирке. Белье, бюстгальтеры, комбинации: холодная вода помогает сохранить форму.

холодная вода помогает сохранить форму. Купальники, колготы, спортивная одежда: горячая вода разрушает эластичность.

горячая вода разрушает эластичность. Столовый текстиль: сохраняет прочность ткани.

сохраняет прочность ткани. Одежда с пятнами от крови или травы : холодная вода лучше выводит такие загрязнения.

: холодная вода лучше выводит такие загрязнения. Джинсы: рекомендуется ручная стирка в холодной воде для долговечности цвета.

Для каждого вида вещей нужна быть своя оптимальная температура (фото: Freepik.com)

Что стирать в теплой воде

Теплая вода - универсальный вариант для большинства вещей, кроме деликатных тканей. Она хорошо активирует моющие средства и эффективно очищает. Вещи, для которых теплая вода идеально подходит:

Постельное белье из бамбука или льна: хорошо очищается при средней температуре.

хорошо очищается при средней температуре. Белые вещи: теплая вода помогает сохранить яркость без повреждения ткани.

теплая вода помогает сохранить яркость без повреждения ткани. Пастельные и светлые цвета: менее подвержены потере цвета, поэтому могут выдержать теплую воду.

менее подвержены потере цвета, поэтому могут выдержать теплую воду. Полиэстеровый флис: цвета остаются яркими даже при теплой температуре.

цвета остаются яркими даже при теплой температуре. Рубашки: если холодная вода не справляется, можно стирать в теплой, если позволяет этикетка.

Что стирать в горячей воде

Горячая вода лучше дезинфицирует, но она может быстро изнашивать ткани. Ее следует использовать с осторожностью, следуя рекомендациям на этикетке. Лучше всего горячая вода подходит для: