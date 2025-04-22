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Сохраните этот текст: какая должна быть правильная температура для стирки всех типов одежды

Вторник 22 апреля 2025 19:30
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Сохраните этот текст: какая должна быть правильная температура для стирки всех типов одежды Как выбрать правильную температуру для стирки (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Температура воды во время стирки - важный фактор, который влияет на долговечность ткани, яркость цветов и даже гигиену вещей. Как стирать ту или иную одежду, чтобы не испортить ее?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Martha Stewart собрало простые советы, которые помогут выбрать правильную температуру воды для стирки разных видов одежды и текстиля.

Золотое правило стирки

Прежде всего стоит обращать внимание на бирку с инструкциями к каждой вещи. Если одежда сильно загрязнена, используйте самую теплую температуру, которую позволяет ткань. В случаях, когда есть риск усадки, лучше сочетать теплую или горячую стирку с естественной сушкой.

Что стирать в холодной воде

Холодная вода - самая безопасная для большинства тканей. Она уменьшает риск усадки, потери цвета и повреждения структуры волокон. Вещи, которые стоит стирать именно в холодной воде:

  • Машинная стирка шерсти (свитера, шарфы, пледы): предотвращает сваливание и усадку.
  • Шелк: требует холодной воды и деликатного режима.
  • Темные или яркие хлопковые вещи (джинсы, футболки, худи): сохраняют цвет лучше при холодной стирке.
  • Белье, бюстгальтеры, комбинации: холодная вода помогает сохранить форму.
  • Купальники, колготы, спортивная одежда: горячая вода разрушает эластичность.
  • Столовый текстиль: сохраняет прочность ткани.
  • Одежда с пятнами от крови или травы: холодная вода лучше выводит такие загрязнения.
  • Джинсы: рекомендуется ручная стирка в холодной воде для долговечности цвета.

Сохраните этот текст: какая должна быть правильная температура для стирки всех типов одеждыДля каждого вида вещей нужна быть своя оптимальная температура (фото: Freepik.com)

Что стирать в теплой воде

Теплая вода - универсальный вариант для большинства вещей, кроме деликатных тканей. Она хорошо активирует моющие средства и эффективно очищает. Вещи, для которых теплая вода идеально подходит:

  • Постельное белье из бамбука или льна: хорошо очищается при средней температуре.
  • Белые вещи: теплая вода помогает сохранить яркость без повреждения ткани.
  • Пастельные и светлые цвета: менее подвержены потере цвета, поэтому могут выдержать теплую воду.
  • Полиэстеровый флис: цвета остаются яркими даже при теплой температуре.
  • Рубашки: если холодная вода не справляется, можно стирать в теплой, если позволяет этикетка.

Что стирать в горячей воде

Горячая вода лучше дезинфицирует, но она может быстро изнашивать ткани. Ее следует использовать с осторожностью, следуя рекомендациям на этикетке. Лучше всего горячая вода подходит для:

  • Полотенец: удаляет бактерии и запахи.
  • Постельного белья: эффективно выводит грязь и кожные частицы.
  • Детской одежды: часто содержит биологические загрязнения.
  • Кухонных полотенец: один из самых загрязненных видов текстиля, требует дезинфекции.
  • Нижнего белья: требует глубокой очистки.
  • Носков: впитывают пот и бактерии, поэтому лучше стирать их горячей водой.

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