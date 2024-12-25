Збережіть у пам'яті магію свят. 5 функцій камери iPhone для ідеальних новорічних фото та відео

Зйомка просторового відео

Для власників новітніх моделей iPhone новорічні свята надають ідеальну можливість випробувати функцію зйомки просторового відео. Ця функція доступна на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а також на всіх моделях iPhone 16. Вона дає змогу записувати відео в тривимірному форматі, додаючи глибину та реалізм спогадам про свята.

Хоча для повної насолоди просторовим відео потрібен пристрій на кшталт Apple Vision Pro або Meta Quest 3, це не повинно зупиняти користувачів від експериментів із новою функцією.

Зйомка просторового відео дає змогу почати створювати бібліотеку захопливих відеороликів уже зараз, навіть якщо у вас поки що немає гарнітури. Крім того, просторові відео можна відтворювати у звичайному 2D-форматі на інших пристроях.

Технологія зйомки просторового відео використовує основну та надширококутну камери iPhone. Під час запису iPhone автоматично комбінує дані з обох камер, створюючи єдиний відеофайл, що містить тривимірну перспективу.

Це досягається завдяки складним методам обчислювальної відеозйомки, які інтелектуально масштабують поле зору надширококутної камери, щоб воно відповідало основній камері.

У підсумку виходить відео, яке, хоча і залишається технічно 2D, містить інформацію про глибину, що дає змогу сумісним пристроям створювати тривимірний ефект під час відтворення.

Додана просторова складова створює відчуття занурення і присутності, яке значно перевершує традиційне відео, дозволяючи глядачеві відчути себе частиною записаного моменту. Однак варто зазначити, що функція зйомки просторового відео працює найкраще за хорошого освітлення.

Надширококутний об'єктив для групових знімків

Новорічні свята - ідеальний час, щоб скористатися часто недооціненою надширококутною камерою. Цей об'єктив, доступний на більшості моделей iPhone, починаючи з iPhone 11, має унікальні переваги, які особливо корисні у святковий період.

Надширококутний об'єктив прекрасно справляється з фотографією в обмежених просторах, які складно повністю охопити за допомогою стандартного ширококутного об'єктива. Однією з головних переваг надширококутного об'єктива є можливість вмістити більше об'єктів у кадрі без необхідності відступати назад.

При цьому в додатку камери iPhone за замовчуванням відображає зображення з надширококутної камери за межами рамки ширококутного об'єктива. Це особливо зручно на сімейних зборах, де хочеться зафіксувати велику групу людей на одному фото.

Надширококутна камера отримала значне оновлення в iPhone 16 Pro, досягнувши роздільної здатності в 48 мегапікселів, що відповідає основній камері. Це дало змогу домогтися значно чіткішого, високоякіснішого зображення та поліпшеної роботи за слабкого освітлення.

Кінематографічний режим

Різдво і Новий рік - чудовий час для користувачів iPhone 13 і новіших моделей, щоб спробувати кінематографічний режим, який додає ефект глибини різкості до відео.

Цей режим використовує передові обчислювальні алгоритми, щоб автоматично фокусуватися на об'єктах і художньо розмивати фон, створюючи ефект, характерний для професійної кінематографії.

Кінематографічний режим дає змогу творчо акцентувати увагу на деталях, плавно переводячи фокус з одного об'єкта на інший. Він також спрощує процес зйомки, автоматично регулюючи фокус, коли в кадр входять або виходять люди, або коли головний об'єкт відео змінює напрямок погляду.

Кінематографічний режим (фото: MacRumors)

Фотографічні стилі

Фотографічні стилі, представлені в серії iPhone 13, пропонують персоналізований підхід до зйомки, який може поліпшити ваші фотографії на Новий рік.

Ця функція дає змогу користувачам обирати та налаштовувати стиль зйомки, який автоматично застосовується до їхніх фотографій, забезпечуючи відображення бажаної естетики в кожному кадрі.

Фотографічні стилі - це не універсальні фільтри. Це інтелектуальні налаштування, які вибірково впливають на різні частини знімка, наприклад, на відтінки шкіри і небо. Стилі адаптуються до умов освітлення, щоб зберегти природні текстури та відтінки шкіри.

Користувачі можуть вибирати з попередньо встановлених стилів, як-от "Глибокий контраст", "Яскравий", "Теплий" і "Холодний", кожен з яких надає зображенню унікального вигляду. У святковий період це дає змогу підібрати стиль, який найкраще підкреслює атмосферу свята, надаючи знімкам особливого настрою.

У лінійці iPhone 16 Apple повністю переробила фотографічні стилі, зробивши їх більш спеціалізованими та насиченими. Нові стилі точково коригують певні кольори на окремих ділянках знімка, створюючи глибшу і більш опрацьовану естетику.

Перші п'ять стилів налаштовані на різні підтони шкіри: "Холодна троянда", "Нейтральний", "Бурштин", "Рожеве золото" і "Золото". Перша підкреслює холодні рожеві відтінки, а "Нейтральний" нейтралізує теплий підтон. "Янтар", "Рожеве золото" і "Золото" акцентують ці специфічні тони. Ефект може бути досить тонким, залежно від обраних налаштувань.

Інші стилі більше нагадують фільтри, додаючи драматичні ефекти, які змінюють настрій знімка. В iPhone 16 фотографічні стилі можна додавати і редагувати ретроспективно.

Фотографічні стилі (фото: MacRumors)

Покращений портретний режим

Лінійка iPhone 15 представила значні поліпшення портретного режиму. Тепер користувачі можуть змінювати фокус зображення або додавати розмиття фону вже після зйомки, навіть якщо спочатку портретний режим не був обраний.

Можливість редагувати фото після зйомки дає змогу експериментувати з різними точками фокусування, щоб кожен портрет мав максимально привабливий і цікавий вигляд. Це особливо зручно для спонтанних знімків членів сім'ї та домашніх тварин у святковий період.

Портретний режим iPhone 15 також був поліпшений для більш якісної роботи в умовах низької освітленості.