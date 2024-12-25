Сохраните в памяти магию праздников. 5 функций камеры iPhone для идеальных новогодних фото и видео

Съемка пространственного видео

Для владельцев новейших моделей iPhone новогодние праздники предоставляют идеальную возможность испытать функцию съемки пространственного видео. Эта функция доступна на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также на всех моделях iPhone 16. Она позволяет записывать видео в трехмерном формате, добавляя глубину и реализм воспоминаниям о праздниках.

Хотя для полного наслаждения пространственным видео требуется устройство вроде Apple Vision Pro или Meta Quest 3, это не должно останавливать пользователей от экспериментов с новой функцией.

Съемка пространственного видео позволяет начать создавать библиотеку захватывающих видеороликов уже сейчас, даже если у вас пока нет гарнитуры. Кроме того, пространственные видео можно воспроизводить в обычном 2D-формате на других устройствах.

Технология съемки пространственного видео использует основную и сверхширокоугольную камеры iPhone. При записи iPhone автоматически комбинирует данные с обеих камер, создавая единый видеофайл, содержащий трехмерную перспективу.

Это достигается благодаря сложным методам вычислительной видеосъемки, которые интеллектуально масштабируют поле зрения сверхширокоугольной камеры, чтобы оно соответствовало основной камере.

В итоге получается видео, которое, хотя и остается технически 2D, включает информацию о глубине, что позволяет совместимым устройствам создавать трехмерный эффект при воспроизведении.

Добавленная пространственная составляющая создает чувство погружения и присутствия, которое значительно превосходит традиционное видео, позволяя зрителю ощутить себя частью записанного момента. Однако стоит отметить, что функция съемки пространственного видео работает лучше всего при хорошем освещении.

Сверхширокоугольный объектив для групповых снимков

Новогодние праздники - идеальное время, чтобы воспользоваться часто недооцененной сверхширокоугольной камерой. Этот объектив, доступный на большинстве моделей iPhone, начиная с iPhone 11, обладает уникальными преимуществами, которые особенно полезны в праздничный период.

Сверхширокоугольный объектив прекрасно справляется с фотографией в ограниченных пространствах, которые сложно полностью охватить с помощью стандартного широкоугольного объектива. Одним из главных достоинств сверхширокоугольного объектива является возможность уместить больше объектов в кадре без необходимости отступать назад.

При этом в приложении камеры iPhone по умолчанию отображает изображение с сверхширокоугольной камеры за пределами рамки широкоугольного объектива. Это особенно удобно на семейных собраниях, где хочется запечатлеть большую группу людей на одном фото.

Сверхширокоугольная камера получила значительное обновление в iPhone 16 Pro, достигнув разрешения в 48 мегапикселей, что соответствует основной камере. Это позволило добиться значительно более четкого, высококачественного изображения и улучшенной работы при слабом освещении.

Кинематографический режим

Рождество и Новый год - отличное время для пользователей iPhone 13 и более новых моделей, чтобы попробовать кинематографический режим, который добавляет эффект глубины резкости к видео.

Этот режим использует передовые вычислительные алгоритмы, чтобы автоматически фокусироваться на объектах и художественно размывать фон, создавая эффект, характерный для профессиональной кинематографии.

Кинематографический режим позволяет творчески акцентировать внимание на деталях, плавно переводя фокус с одного объекта на другой. Он также упрощает процесс съемки, автоматически регулируя фокус, когда в кадр входят или выходят люди, либо когда главный объект видео меняет направление взгляда.

Кинематографический режим (фото: MacRumors)

Фотографические стили

Фотографические стили, представленные в серии iPhone 13, предлагают персонализированный подход к съемке, который может улучшить ваши фотографии на Новый год.

Эта функция позволяет пользователям выбирать и настраивать стиль съемки, который автоматически применяется к их фотографиям, обеспечивая отражение предпочтительной эстетики в каждом кадре.

Фотографические стили - это не универсальные фильтры. Это интеллектуальные настройки, которые избирательно воздействуют на разные части снимка, например, на оттенки кожи и небо. Стили адаптируются к условиям освещения, чтобы сохранить естественные текстуры и оттенки кожи.

Пользователи могут выбирать из предустановленных стилей, таких как "Глубокий контраст", "Яркий", "Теплый" и "Холодный", каждый из которых придает изображению уникальный вид. В праздничный период это позволяет подобрать стиль, который лучше всего подчеркивает атмосферу праздника, придавая снимкам особое настроение.

В линейке iPhone 16 Apple полностью переработала фотографические стили, сделав их более специализированными и насыщенными. Новые стили точечно корректируют определенные цвета на отдельных участках снимка, создавая более глубокую и проработанную эстетику.

Первые пять стилей настроены на различные подтоны кожи: "Холодная роза", "Нейтральный", "Янтарь", "Розовое золото" и "Золото". Первая подчеркивает холодные розовые оттенки, а "Нейтральный" нейтрализует теплый подтон. "Янтарь", "Розовое золото" и "Золото" акцентируют эти специфические тона. Эффект может быть довольно тонким, в зависимости от выбранных настроек.

Другие стили больше напоминают фильтры, добавляя драматические эффекты, которые меняют настроение снимка. В iPhone 16 фотографические стили можно добавлять и редактировать ретроспективно.

Фотографические стили (фото: MacRumors)

Улучшенный портретный режим

Линейка iPhone 15 представила значительные улучшения портретного режима. Теперь пользователи могут менять фокус изображения или добавлять размытие фона уже после съемки, даже если изначально портретный режим не был выбран.

Возможность редактировать фото после съемки позволяет экспериментировать с разными точками фокусировки, чтобы каждый портрет выглядел максимально привлекательно и интересно. Это особенно удобно для спонтанных снимков членов семьи и домашних животных в праздничный период.

Портретный режим iPhone 15 также был улучшен для более качественной работы в условиях низкой освещенности.