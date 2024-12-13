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Apple копіює Google? Майбутній iPhone 17 може отримати повний редизайн камери (фото)

П'ятниця 13 грудня 2024 07:30
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Apple копіює Google? Майбутній iPhone 17 може отримати повний редизайн камери (фото) iPhone 17 Pro може змінити звичний дизайн камери (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Хоча смартфони серії Apple iPhone 16 вийшли всього кілька місяців тому, ранні витоки вже надають натяки на дизайн майбутньої лінійки iPhone 17. Згідно з інформацією, задня панель пристроїв зазнає значних змін.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina.

На рендерах, опублікованих інсайдером Digital Chat Station на платформі Weibo, показано модуль камер у формі таблетки, що нагадує базовий iPhone 16, але з іншим компонуванням - воно більше схоже на дизайн камер у Google Pixel 9.

Apple копіює Google? Майбутній iPhone 17 може отримати повний редизайн камери (фото)

Рендер iPhone 17 Pro (фото: Weibo)

На зображеннях видно три датчики камери і світлодіодний спалах. Можливо, це відноситься до моделі iPhone 17 Pro. При цьому додано, що Android-виробники можуть також використовувати подібний дизайн. Крім того, інформація, що просочилася, передбачає наявність спеціальної кнопки камери збоку пристрою.

Рендери вказують на найсміливіші зміни в дизайні iPhone за останні роки. Хоча характеристики камер поки залишаються невідомими, є чутки про новий iPhone 17 Air, який може бути на 2 мм тоншим за iPhone 16. Однак, враховуючи ранній етап витоків, до цих даних варто ставитися з часткою скепсису.

Apple копіює Google? Майбутній iPhone 17 може отримати повний редизайн камери (фото)

Рамка майбутнього iPhone 17 Pro (фото: Weibo)

Нагадаємо, що лінійка iPhone 17 може отримати дисплеї нового покоління.

А ще у нас є матеріал про перші подробиці від інсайдерів щодо iPhone 17 Pro.

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