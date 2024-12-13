Apple копіює Google? Майбутній iPhone 17 може отримати повний редизайн камери (фото)
Хоча смартфони серії Apple iPhone 16 вийшли всього кілька місяців тому, ранні витоки вже надають натяки на дизайн майбутньої лінійки iPhone 17. Згідно з інформацією, задня панель пристроїв зазнає значних змін.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на китайський сайт про технології Gizmochina.
На рендерах, опублікованих інсайдером Digital Chat Station на платформі Weibo, показано модуль камер у формі таблетки, що нагадує базовий iPhone 16, але з іншим компонуванням - воно більше схоже на дизайн камер у Google Pixel 9.
Рендер iPhone 17 Pro (фото: Weibo)
На зображеннях видно три датчики камери і світлодіодний спалах. Можливо, це відноситься до моделі iPhone 17 Pro. При цьому додано, що Android-виробники можуть також використовувати подібний дизайн. Крім того, інформація, що просочилася, передбачає наявність спеціальної кнопки камери збоку пристрою.
Рендери вказують на найсміливіші зміни в дизайні iPhone за останні роки. Хоча характеристики камер поки залишаються невідомими, є чутки про новий iPhone 17 Air, який може бути на 2 мм тоншим за iPhone 16. Однак, враховуючи ранній етап витоків, до цих даних варто ставитися з часткою скепсису.
Рамка майбутнього iPhone 17 Pro (фото: Weibo)
Нагадаємо, що лінійка iPhone 17 може отримати дисплеї нового покоління.
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