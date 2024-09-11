Збережіть форму газону: ось, що треба зробити з ним восени

Правильно обирати час для обрізки

Не обрізайте рослини, коли вони ще активно цвітуть. Замість цього зачекайте до пізньої осені, коли цвітіння зів'яне і опаде.

Підживлювати ґрунт

Попри думку, що восени рослинам не потрібні поживні речовини, це рекомендують робити, щоб рослини краще пережили зиму.

Проте восени радять використовувати саме фосфатні, калійні та азотні добрива. Азотні слід внести пізніше - до кінця жовтня, а от калійні та фосфатні вносять з серпня по листопад. Щойно настануть холоди, не буде потреби вносити добрива знову до весни.

Саджати рослини, коли надворі волого

Якщо ви живете в місцевості, де осінь означає більше дощів, сприймайте це як сигнал до посадки, особливо великих дерев і кущів. Це дасть деревам і кущам час увібрати в себе воду і вкоренитися, щоб мати більше шансів пережити зиму.

Не припиняти полив

Не варто думати, що опале листя означає припинення поливу - хоча зі збільшенням рівня вологості і станом спокою рослин регулярність поливу зменшується.

Проте зволоження все ще дуже важливе, особливо для молодих рослин. Їх слід поливати щодня протягом декількох тижнів після посадки. Потім регулярність поливу можна зменшити.

Підстригати газон

Скошувати траву рекомендують навіть восени - особливо, якщо трава швидко росте. Проте вкорочувати траву слід не більше, аніж на 2,5 см на тиждень.

Прибирати скошені рослини

Хоча скошену траву можна використовувати для мульчування, її необхідно висушити, що може бути складно зробити на землі в сезон дощів.

Тому, щоб запобігти появі коричневих плям, краще зібрати скошене і висушити сіно в сухому приміщенні.

Мульчувати до опадання листя

Майже для всіх видів мульчі рання осінь - найкращий час для мульчування. Крім цього, осінь - найкраща пора року для оновлення подрібненої мульчі з листяних порід дерев.

Однак не варто використовувати мульчу з соснової кори, оскільки вона може розмитися під час осінніх дощів. Мульчувати ґрунт до початку рясного опадання листя, інакше мульчу можна випадково прибрати під час згрібання пожовклих рослин.

Прибирати листя

Якщо залишити все як є, опале листя може перешкоджати росту посаджених восени рослин. Запобігайте цьому, згрібаючи листя і підтримуючи порядок на ділянці.

Підготувати ділянки для весняних квітів

Не варто чекати весни, щоб обміркувати свої плани щодо саду та ландшафтного дизайну на теплі місяці. Почніть з осені, розпушивши землю на обраних ділянках для квітів та підготувавши грядки.

Відрегулювати час поливу

Щойно температура повітря знизиться, потрібно відрегулювати час поливу. Якщо поливати газон ввечері, земля не встигатиме висохнути, що може привести до проблеми з грибком. Тож краще поливати газон в першій половині дня, щоб земля встигла висохнути під ще теплими променями сонця.