Збережіть форму газону: ось, що треба зробити з ним восени

Коли літо закінчується, а зима не за горами, осінь - критичний час для догляду за газоном. Багато хто вважає весну сезоном догляду за газоном, але якщо не подбати про нього восени, весняний догляд може виявитися недостатнім для підтримання здорового і квітучого ландшафту.
Про те, що слід зробити з газоном восени, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Не обрізайте рослини, коли вони ще активно цвітуть. Замість цього зачекайте до пізньої осені, коли цвітіння зів'яне і опаде.
Попри думку, що восени рослинам не потрібні поживні речовини, це рекомендують робити, щоб рослини краще пережили зиму.
Проте восени радять використовувати саме фосфатні, калійні та азотні добрива. Азотні слід внести пізніше - до кінця жовтня, а от калійні та фосфатні вносять з серпня по листопад. Щойно настануть холоди, не буде потреби вносити добрива знову до весни.
Якщо ви живете в місцевості, де осінь означає більше дощів, сприймайте це як сигнал до посадки, особливо великих дерев і кущів. Це дасть деревам і кущам час увібрати в себе воду і вкоренитися, щоб мати більше шансів пережити зиму.
Не варто думати, що опале листя означає припинення поливу - хоча зі збільшенням рівня вологості і станом спокою рослин регулярність поливу зменшується.
Проте зволоження все ще дуже важливе, особливо для молодих рослин. Їх слід поливати щодня протягом декількох тижнів після посадки. Потім регулярність поливу можна зменшити.
Скошувати траву рекомендують навіть восени - особливо, якщо трава швидко росте. Проте вкорочувати траву слід не більше, аніж на 2,5 см на тиждень.
Хоча скошену траву можна використовувати для мульчування, її необхідно висушити, що може бути складно зробити на землі в сезон дощів.
Тому, щоб запобігти появі коричневих плям, краще зібрати скошене і висушити сіно в сухому приміщенні.
Майже для всіх видів мульчі рання осінь - найкращий час для мульчування. Крім цього, осінь - найкраща пора року для оновлення подрібненої мульчі з листяних порід дерев.
Однак не варто використовувати мульчу з соснової кори, оскільки вона може розмитися під час осінніх дощів. Мульчувати ґрунт до початку рясного опадання листя, інакше мульчу можна випадково прибрати під час згрібання пожовклих рослин.
Якщо залишити все як є, опале листя може перешкоджати росту посаджених восени рослин. Запобігайте цьому, згрібаючи листя і підтримуючи порядок на ділянці.
Не варто чекати весни, щоб обміркувати свої плани щодо саду та ландшафтного дизайну на теплі місяці. Почніть з осені, розпушивши землю на обраних ділянках для квітів та підготувавши грядки.
Щойно температура повітря знизиться, потрібно відрегулювати час поливу. Якщо поливати газон ввечері, земля не встигатиме висохнути, що може привести до проблеми з грибком. Тож краще поливати газон в першій половині дня, щоб земля встигла висохнути під ще теплими променями сонця.
До речі, раніше ми писали про те, що треба зробити на городі і в саду на початку осені.
А також розповідали, яким засобом слід обробити город восени.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Southern Living, ДІм Сад Город.