Садово-городні роботи в вересні: що треба зробити на початку сезону

Зазвичай початок осені - період врожаїв, які необхідно вчасно зібрати. Продовжують потроху готувати рослини до зими, крім цього, саджають нові рослини - як змінну культуру, так і для швидкого врожаю.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що необхідно зробити на городі й в саду у вересні.

Що робити на городі в серпні

Більша частина городніх робіт у вересні - збір врожаю. Проте це не єдине, що слід зробити на початку сезону.

Збір врожаю

Вересень - важливий місяць для збору врожаю картоплі, буряку та моркви до початку періоду дощів. Плоди обов'язково просушіть в прохолодному місці.

До того ж збирають кабачки, гарбузи, пізньостиглі огірки, а також томати. Якщо помідори ще зелені, їх радять залишити у світлому теплому місці для того, щоб вони дозріли. Крім цього, збирають селеру, пастернак, петрушку та іншу зелень.

Посадка овочів і трав

На початку осені все ще можна висадити деякі овочі, обираючи ті, термін дозрівання яких становить 30-60 днів, зокрема:

озимі овочі - часник, морква, коренева петрушка і цибуля-сіянка;

редис (слід обирати сорт з терміном вегетації в 20-30 днів) - його садять на грядці після цибулі або часнику;

швидкостиглий горох - його висаджують після помідорів.

Із зелені в вересні можна посадити наступні рослини, які можуть дати 2-3 врожай за сезон:

крес-салат - зазвичай виростає за 12-15 днів;

рукола - набере масу за 2-3 тижні;

листова гірчиця - через три тижні листя можна вживати в салати, однак вегетативний період рослини становить 30-40 днів;

шпинат - хоча й невибагливий, стиглим буде за 50-60 днів;

кріп - дає врожай за 2-3 тижні;

латук посівний - дозріває через 10-15 днів.

Крім цього, у вересні можна посадити прянощі, наприклад озимі рослини: базилік, розмарин, м'яту, кінзу. Також саджають мелісу та естрагон.

Внести добрива

На початку осені грядки готують до зими та майбутнього сезону. Спочатку ділянку необхідно перекопати, а потім внести добрива.

Що роблять на городі в вересні (ілюстративне фото: Freepik)

Для того, щоб підвищити кислотність ґрунту, здійснюють вапнування, вносячи доломітове борошно або золу. Для грядок достатньо 500 г добрива на 1 кв. м. Для ділянок під плодовими деревами слід збільшити кількість добрива до 2 кг.

Однак, якщо ґрунт виснажений, спершу необхідно посадити рослини-сидерати.

Що робити в саду серпні

Хоча робіт в саду в вересні значно менше, аніж влітку, для того, щоб рослини добре пережили зиму, їм необхідний правильний догляд до настання холодів.

Зібрати плоди

Щоб врожай не пропав, груші і яблука необхідно позбирати відповідно до їхнього дозрівання - але груші слід знімати за кілька днів до зрілості. Щоб фрукти довше зберігалися, їх радять зривати руками, залишаючи плодоніжку.

Заготувати живці

Щоб розмножити рослину методом живцювання, заготовити живці слід у вересні. Втім, для розмноження підходять живці смородини, а от живці з плодових дерев використовують для щеплення навесні.

Посадити осінні квіти

У вересні можна посадити деякі види стійких до погодних умов рослин - дельфініуми, іриси та флокси. Також саджають цибулини ранніх первоцвітів і нарцисів.

У вересні можна посадити багаторічні рослини (ілюстративне фото: Freepik)

Викопати цибулини рослин

Натомість цибулини гладіолусів рекомендують викопати, висушити та перекласти в сухе місце для зберігання. До того ж прибирають бегонії, зберігаючи посадковий матеріал в горщиках в прохолодному місці.

Провести обрізку

Чагарники малини, аґрусу та смородини, а також стебла півоній, потрібно підрізати, видаляючи хворі, пошкоджені або сухі гілки. Півонії рекомендують обробити від грибкових захворювань.

Створити лунки і вкорінити саджанці

У вересні продовжують саджати молоді рослини, зокрема хвойні та плодові культури і декоративні чагарники. Молоді саджанці обов'язково треба підв'язати до кілка - тоді опора допоможе їм втриматися при сильному вітрі восени і взимку.

Крім того, потрібно встигнути пересадити суницю у вересні, щоб рослина встигла вкорінитися до заморозків.

Побілити дерева

Щоб захистити дерева від шкідників і дії ультрафіолету, стовбур необхідно побілити вапном. Хоча цю процедуру роблять і навесні, вважається, що осіння ефективніша.