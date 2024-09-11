Сохраните форму газона: вот что нужно сделать с ним осенью

Правильно выбирать время для обрезки

Не обрезайте растения, когда они еще активно цветут. Вместо этого подождите до поздней осени, когда цветение увядает и опадет.

Подкармливать грунт

Несмотря на то, что осенью растениям не нужны питательные вещества, это рекомендуют делать, чтобы растения лучше пережили зиму.

Однако осенью советуют использовать именно фосфатные, калийные и азотные удобрения. Азотные следует внести позже - до конца октября, а вот калийные и фосфатные вносят с августа по ноябрь. Как только наступают холода, нет необходимости вносить удобрения снова до весны.

Сажать растения, когда на улице влажно

Если вы живете в местности, где осень означает больше дождей, воспринимайте это как сигнал к посадке, особенно большим деревьям и кустам. Это даст деревьям и кустам время впитать в себя воду и укорениться, чтобы иметь больше шансов пережить зиму.

Не прекращать полив

Не стоит думать, что опавшие листья означает прекращение полива - хотя с увеличением уровня влажности и состоянием покоя растений регулярность полива уменьшается.

Однако увлажнение все еще очень важно, особенно для молодых растений. Их следует поливать каждый день в течение нескольких недель после посадки. Затем регулярность полива можно снизить.

Подстригать газон

Скашивать траву рекомендуют даже осенью - особенно, если трава быстро растет. Однако укорачивать траву следует не более чем на 2,5 см в неделю.

Убирать скошенные растения

Хотя скошенную траву можно использовать для мульчирования, ее необходимо высушить, что может быть сложно сделать на земле в дождливый сезон.

Поэтому, чтобы предотвратить появление коричневых пятен, лучше собрать скошенное и высушить сено в сухом помещении.

Мульчировать до опадания листвы

Почти для всех видов мульчи ранняя осень - лучшее время для мульчирования. Кроме этого, осень - лучшее время года для обновления измельченной мульчи из лиственных пород деревьев.

Однако не следует использовать мульчу из сосновой коры, поскольку она может размыться во время осенних дождей. Мульчировать почву до начала обильного опадания листьев, иначе мульчу можно случайно убрать во время сгребания пожелтевших растений.

Убирать листву

Если оставить все как есть, опавшие листья могут препятствовать росту посаженных осенью растений. Предотвращайте это, сгребая листья и поддерживая порядок на участке.

Подготовить участки для весенних цветов

Не стоит ждать весны, чтобы обдумать свои планы по саду и ландшафтному дизайну на теплые месяцы. Начните с осени, разрыхлив землю на выбранных участках для цветов и подготовив грядки.

Отрегулировать время полива

Как только температура воздуха снизится, нужно отрегулировать время полива. Если поливать газон вечером, земля не будет успевать высохнуть, что может привести к проблеме с грибком. Так что лучше поливать газон в первой половине дня, чтобы земля успела высохнуть под еще теплыми лучами солнца.