Обов'язково обробіть цим засобом город восени: від чого рятує мідний купорос

Мідний купорос - це один з найбільш популярних засобів для догляду за садом та городом. Восени цей засіб набуває особливого значення, коли необхідно підготувати рослини до зими. Від яких проблем він захищає та як правильно його використовувати?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, для чого та коли використати мідний купорос на городі після збору урожаю.

Що таке мідний купорос?

Мідний купорос - це хімічна сполука, відома під науковою назвою сульфат міді. Візуально це кристали яскраво-синього кольору, що містять 24% міді. Препарат має широкий спектр застосувань у садівництві та сільському господарстві.

Основне призначення мідного купоросу - боротьба з грибковими захворюваннями рослин і підвищення родючості ґрунту. Однак варто пам’ятати, що зберігати препарат потрібно у сухому місці та не більше трьох років, інакше його кристали втрачають ефективність.

Від чого допомагає мідний купорос?

Мідний купорос - універсальний засіб, що використовується для:

Захисту виноградної лози від цвілі та грибкових захворювань;

Дезінфекції теплиць та парників;

Добрива ґрунту при нестачі міді;

Обробки дерев та ґрунту для захисту від грибка і загоєння ран на рослинах;

Профілактики та лікування садових культур від захворювань, таких як парша, мілдью, філлостиктоз, мониліоз та інші.

Завдяки своїй ефективності, цей засіб дозволяє знищити навіть стійких шкідників і запобігти поширенню захворювань на наступний сезон.

Розчин мідного купоросу (фото: Cxid.info)

Як застосовувати мідний купорос?

Для різних завдань використовуються різні концентрації мідного купоросу. Ось три основні типи розчинів:

Слабкий розчин (0,3-1%) - застосовується для підживлення ґрунту та профілактики захворювань. Це оптимальний варіант для обприскування ґрунту восени.

- застосовується для підживлення ґрунту та профілактики захворювань. Це оптимальний варіант для обприскування ґрунту восени. Середній розчин (1-3%) - використовується для лікування дерев та рослин. Найчастіше його застосовують восени для захисту від грибкових захворювань та загоєння ран на корі дерев.

- використовується для лікування дерев та рослин. Найчастіше його застосовують восени для захисту від грибкових захворювань та загоєння ран на корі дерев. Концентрований розчин (5%) - призначений для дезінфекції та швидкої ліквідації патогенів. Однак його не можна використовувати для обприскування листя, щоб не пошкодити рослини.

Перед використанням мідного купоросу необхідно підготувати розчин у пластиковій або скляній місткості з теплою водою, ретельно розчинити кристали і обов'язково процідити перед обприскуванням.

Важливо також дотримуватися правил безпеки - працювати в рукавичках і масці, та уникати потрапляння розчину на шкіру.