Зазирніть у ці очі: як виглядають Січеславські десантники, які стоять на стражі незалежності
25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада показала, як виглядають десантники, які захищають українців від російських окупантів. У минулому вони були працювали на звичайних посадах, а нині стали елітою війська.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook-сторінки 25 бригади.
Обличчя захисників України
"На фото один з непростих відрізків фронту. Мінімальна відстань до ворога - сягає 90 метрів. Січеславські десантники не дивлячись на складну ситуацію, погодні умови, постійні обстріли та спроби ворога прорватися, міцно тримають свої позиції, завдаючи окупанту нищівних втрат", - йдеться у дописі.
Українські військові (фото: facebook.com/dshv25opdbr)
В описі до світлин також йдеться про те, що чоловіки, які раніше не були військовими, нині стали гордістю нації. У минулому вони працювали зовсім не на фронті.
"Вони молоді, завзяті та вмотивовані. Колишні фермери, будівельники, механіки тощо, а сьогодні – еліта українського війська та гордість нації!" - додали представники бригади.
Захисники нашої країни (фото: facebook.com/dshv25opdbr)
Окрім цього, представники бригади розповіли, про що говорять десантники. Військові точно знають, за що борються.
"Ми тут за своє, за родини, за домівку, за свободу та незалежність", - кажуть десантники. І щоб не намагався зробити ворог, йому не вдасться просунутися ні на метр - український десант не перемогти! Разом до Перемоги! ДШВ - Завжди Перші! Слава Україні!", - резюмується у дописі.
Січеславські десантники (фото: facebook.com/dshv25opdbr)
Раніше ми вже розповідали, що військові показали поля на Авдіївському напрямку і це варто побачити кожному.
Окрім цього, нещодавно у ЗСУ показали, що відбувається на фронті, та як виглядає окопна зима.