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Окопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожний

Неділя 24 грудня 2023 12:01
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Окопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожний Нові фото з фронту за грудень (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У Генеральному штабі Збройних Сил України показали, що нині відбувається на фронті. На нових фото, які було зібрано з дописів від різних батальйонів та підрозділів, ви можете побачити, що таке окопна зима.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

Що відбувається на фронті

На фото ви можете побачити, в яких умовах перебувають захисники України. Зима, сніг, бруд та холод - бійці боронять країну та знищують окупантів у важких умовах. Але вони мають силу на щиру посмішку.

Окопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожнийЗахисник України (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

В окопах та бліндажах єдине джерело тепла, яке рятує бійців від переохолодження та відмороження кінцівок - свічки та грілки.

Окопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожнийОкопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожнийОкопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожнийОкопи українських військових (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Деякі світлини виглядають просто неймовірно. Пейзажі, які малює природа, дуже красиві. Але не варто забувати, що повномасштабна війна, яку проти України 24 лютого 2022 року розв'язала РФ, триває.

Окопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожнийЗима на фронті (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Більше фото з фронту

Окопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожнийОкопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожнийОкопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожнийЩо відбувається на фронті (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Серед фото варто звернути особливу увагу на один кадр. На ньому ви можете побачити, що пишуть військові на "броніках".

"Не бійся смерті, чого її боятись", - написано маркером на передній стороні бронежилета.

Окопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожнийВірш на "броніку" (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Інші фото з військовими:

Окопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожнийОкопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожнийВійна в Україні (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Як реагують українці

У коментарях під дописом з'явилося чимало слів подяки від користувачів. Вони пишуть:

  • "Безмежна вдячність Титанам Світла та Свободи. Низький уклін від мене та моєї родини"
  • "Шана і повага вам. Ви неймовірні!"
  • "Бережіть себе, хлопці"
  • "Бережи, Боже, всіх вас".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що українські артилеристи показали, як захищають Україну.

Також вже стало відомо, що у ЗСУ відповіли, чи законно роздавати у спортзалах повістки.

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