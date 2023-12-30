ua en ru
Сб, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові показали поля на Авдіївському напрямку і це варто побачити кожному: "Не декорації, реальність"

Субота 30 грудня 2023 20:28
UA EN RU
Військові показали поля на Авдіївському напрямку і це варто побачити кожному: "Не декорації, реальність" Що відбувається на фронті (ілюстративне фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показала, що відбувається на Авдіївському напрямку. Військові зазначили, що ці фото демонструють реальність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку бригади.

"Це не декорації"

На фото можна побачити купу спаленої техніки окупантів. Захисники України нищать ворога, який 24 лютого 2022 року розв'язав повномасштабну війну.

"Це не декорації, це реальність… Поля на Авдіївському напрямку усіяні російською технікою, тілами окупантів. Масштаби лякають", - йдеться у дописі.

Військові показали поля на Авдіївському напрямку і це варто побачити кожному: &quot;Не декорації, реальність&quot;

Військові показали поля на Авдіївському напрямку і це варто побачити кожному: &quot;Не декорації, реальність&quot;

Поля на Авдіївському напрямку (фото: facebook.com/53brigade)

Військові зазначили, що ця техніка стала "знеболеною раною". Але захисникам України потрібно докласти ще немало зусиль.

"Спалена ворожа техніка ніби знеболена рана. Тільки знеболена, бо ще багато сил доведеться витратити нашим воїнам, щоб повністю зцілити рани нашої України. Сил нашим героям!" - додали представники бригади.

Військові показали поля на Авдіївському напрямку і це варто побачити кожному: &quot;Не декорації, реальність&quot;

Військові показали поля на Авдіївському напрямку і це варто побачити кожному: &quot;Не декорації, реальність&quot;Військові показали поля на Авдіївському напрямку і це варто побачити кожному: &quot;Не декорації, реальність&quot;Поля зі знищеною технікою (фото: facebook.com/53brigade)

Як реагує мережа

У коментарях під дописом українці пишуть:

  • "Тримайтеся, рідненькі!!! Ви - найкращі!!! Господи, збережи життя нашим синам!"
  • "Ви найкращі, бережіть себе"
  • "Так тримати, бийте цю нечисть, гонінь їх з нашої рідної землі. Нехай Господь Вас боронить!".

Раніше ми вже розповідали, що в Україні тестують "броньовані колеса" для бойових пікапів.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що у ЗСУ показали, що відбувається на фронті, та як виглядає окопна зима.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні