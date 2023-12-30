Військові показали поля на Авдіївському напрямку і це варто побачити кожному: "Не декорації, реальність"

53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показала, що відбувається на Авдіївському напрямку. Військові зазначили, що ці фото демонструють реальність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку бригади.

"Спалена ворожа техніка ніби знеболена рана. Тільки знеболена, бо ще багато сил доведеться витратити нашим воїнам, щоб повністю зцілити рани нашої України. Сил нашим героям!" - додали представники бригади.

Військові зазначили, що ця техніка стала "знеболеною раною". Але захисникам України потрібно докласти ще немало зусиль.

"Це не декорації, це реальність… Поля на Авдіївському напрямку усіяні російською технікою, тілами окупантів. Масштаби лякають", - йдеться у дописі.

На фото можна побачити купу спаленої техніки окупантів. Захисники України нищать ворога, який 24 лютого 2022 року розв'язав повномасштабну війну.

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