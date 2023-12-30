Військові показали поля на Авдіївському напрямку і це варто побачити кожному: "Не декорації, реальність"
53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показала, що відбувається на Авдіївському напрямку. Військові зазначили, що ці фото демонструють реальність.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку бригади.
"Це не декорації"
На фото можна побачити купу спаленої техніки окупантів. Захисники України нищать ворога, який 24 лютого 2022 року розв'язав повномасштабну війну.
"Це не декорації, це реальність… Поля на Авдіївському напрямку усіяні російською технікою, тілами окупантів. Масштаби лякають", - йдеться у дописі.
Поля на Авдіївському напрямку (фото: facebook.com/53brigade)
Військові зазначили, що ця техніка стала "знеболеною раною". Але захисникам України потрібно докласти ще немало зусиль.
"Спалена ворожа техніка ніби знеболена рана. Тільки знеболена, бо ще багато сил доведеться витратити нашим воїнам, щоб повністю зцілити рани нашої України. Сил нашим героям!" - додали представники бригади.
Поля зі знищеною технікою (фото: facebook.com/53brigade)
Як реагує мережа
У коментарях під дописом українці пишуть:
- "Тримайтеся, рідненькі!!! Ви - найкращі!!! Господи, збережи життя нашим синам!"
- "Ви найкращі, бережіть себе"
- "Так тримати, бийте цю нечисть, гонінь їх з нашої рідної землі. Нехай Господь Вас боронить!".
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