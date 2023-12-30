ua en ru
Вс, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Загляните в эти глаза: как выглядят Сечеславские десантники, стоящие на страже независимости

Суббота 30 декабря 2023 22:30
UA EN RU
Загляните в эти глаза: как выглядят Сечеславские десантники, стоящие на страже независимости Как выглядят защитники нашей страны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада показала, как выглядят десантники, защищающие украинцев от российских оккупантов. В прошлом они работали на обычных должностях, а теперь стали элитой войска.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Facebook-страницы 25 бригады.

Лицо защитников Украины

"На фото один из непростых отрезков фронта. Минимальное расстояние до врага - достигает 90 метров. Сечеславские десантники несмотря на сложную ситуацию, погодные условия, постоянные обстрелы и попытки врага прорваться, крепко держат свои позиции, нанося оккупанту сокрушительный урон", - указано в посте.

Загляните в эти глаза: как выглядят Сечеславские десантники, стоящие на страже независимостиЗагляните в эти глаза: как выглядят Сечеславские десантники, стоящие на страже независимости

Загляните в эти глаза: как выглядят Сечеславские десантники, стоящие на страже независимости

Украинские военные (фото: facebook.com/dshv25opdbr)

В описании к фотографиям также говорится, что мужчины, которые ранее не были военными, теперь стали гордостью нации. В прошлом они работали совсем не на фронте.

"Они молодые, упорные и мотивированные. Бывшие фермеры, строители, механики и так далее, а сегодня - элита украинского войска и гордость нации!" - добавили представители бригады.

Загляните в эти глаза: как выглядят Сечеславские десантники, стоящие на страже независимости

Загляните в эти глаза: как выглядят Сечеславские десантники, стоящие на страже независимостиЗагляните в эти глаза: как выглядят Сечеславские десантники, стоящие на страже независимости

Защитники нашей страны (фото: facebook.com/dshv25opdbr)

Кроме того, представители бригады рассказали, о чем говорят десантники. Военные точно знают, за что сражаются.

"Мы здесь за свое, за семьи, за дом, за свободу и независимость", - говорят десантники. И чтобы не пытался сделать враг, ему не удастся продвинуться ни на метр - украинский десант не победить! Вместе к Победе! ДШВ - Всегда Первые! Слава Украине!", - резюмируется в посте.

Загляните в эти глаза: как выглядят Сечеславские десантники, стоящие на страже независимостиЗагляните в эти глаза: как выглядят Сечеславские десантники, стоящие на страже независимостиЗагляните в эти глаза: как выглядят Сечеславские десантники, стоящие на страже независимости Сечеславские десантники (фото: facebook.com/dshv25opdbr)

Ранее мы уже рассказывали, что военные показали поля на Авдеевском направлении и это стоит увидеть каждому.

Кроме того, недавно в ВСУ показали, что происходит на фронте и как выглядит окопная зима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине