Загляните в эти глаза: как выглядят Сечеславские десантники, стоящие на страже независимости

25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада показала, как выглядят десантники, защищающие украинцев от российских оккупантов. В прошлом они работали на обычных должностях, а теперь стали элитой войска.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Facebook-страницы 25 бригады.

Лицо защитников Украины

"На фото один из непростых отрезков фронта. Минимальное расстояние до врага - достигает 90 метров. Сечеславские десантники несмотря на сложную ситуацию, погодные условия, постоянные обстрелы и попытки врага прорваться, крепко держат свои позиции, нанося оккупанту сокрушительный урон", - указано в посте.

Украинские военные (фото: facebook.com/dshv25opdbr)

В описании к фотографиям также говорится, что мужчины, которые ранее не были военными, теперь стали гордостью нации. В прошлом они работали совсем не на фронте.

"Они молодые, упорные и мотивированные. Бывшие фермеры, строители, механики и так далее, а сегодня - элита украинского войска и гордость нации!" - добавили представители бригады.

Защитники нашей страны (фото: facebook.com/dshv25opdbr)

Кроме того, представители бригады рассказали, о чем говорят десантники. Военные точно знают, за что сражаются.

"Мы здесь за свое, за семьи, за дом, за свободу и независимость", - говорят десантники. И чтобы не пытался сделать враг, ему не удастся продвинуться ни на метр - украинский десант не победить! Вместе к Победе! ДШВ - Всегда Первые! Слава Украине!", - резюмируется в посте.