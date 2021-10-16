На ЗАЗе запустят производство новых бюджетных авто: что известно

На Запорожском автомобилестроительно заводе планируют наладить выпуск новых моделей машин, которые станут упрощенной и ультрабюджетной версией легковушек Lada Granta.

Об этом передает Ampercar .

По данным портала, новинку с целью максимального снижения стоимости "избавят" от почти всех современных опций.

Отмечается, что аналогичные варианты перед этим создавались для моделей "Лады" Vesta и Xray.

На ЗАЗе, по предварительной информации, конструкторы внесут изменения в одну из комплектаций Classic Light. Так, с этих Lada Granta уберут систему кондиционирования воздуха и магнитолу (мультимедийную систему).

"Доработки позволят снизить стоимость машин и поднять их рыночную привлекательность на рынке Украины", - говорится в публикации.

Напомним, что автомобиль Lada Granta от ЗАЗа сегодня можно купить по цене от 205 020 гривен. Машина имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 87 л. с. и 5 МКПП. Также седан оснащен самым большим багажником (объем 520 литров) среди своих "одноклассников".

Самая дорогая версия Lada Granta в кузове лифтбек и комплектации Luxe имеет в своем оснащении тоже 1,6-литровый бензомотор, но мощностью 98 "лошадок", а также обладает 4-скоростной автоматической трансмиссией. Цена модели - 308 280 гривен.