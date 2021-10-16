На ЗАЗі запустять виробництво нових бюджетних авто: що відомо

На Запорізькому автомобілебудівному заводі планують налагодити випуск нових моделей машин, які стануть спрощеною й ультрабюджетною версією легковиків Lada Granta.

Про це передає Ampercar .

За даними порталу, новинку з метою максимального зниження вартості "позбавлять" майже всіх сучасних опцій.

Зазначається, що аналогічні варіанти перед цим створювалися для моделей "Лади" Vesta і Xray.

На ЗАЗі, за попередньою інформацією, конструктори внесуть зміни в одну з комплектацій Classic Light. Так, з цих Lada Granta приберуть систему кондиціонування повітря та магнітолу (мультимедійну систему).

"Доробки дозволять знизити вартість машин і підняти їх ринкову привабливість на ринку України", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, що автомобіль Lada Granta від ЗАЗу сьогодні можна купити за ціною від 205 020 гривень. Машина має 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 87 к.с. і 5 МКПП. Також седан оснащений найбільшим багажником (обсяг 520 літрів) серед своїх "однокласників".

Найдорожча версія Lada Granta в кузові ліфтбек і комплектації Luxe має в своєму оснащенні теж 1,6-літровий бензомотор, але потужністю 98 "конячок", а також має 4-швидкісну автоматичну трансмісію. Ціна моделі - 308 280 гривень.