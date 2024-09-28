Зайва вага і сивина: який зараз вигляд має акторка, яка зіграла красуню Іветту в "Клоні"
Віра Фішер колись сяяла на екранах у бразильських серіалах "Родинні узи" і "Клон", що стали культовими на початку 2000-х.
Що ж сталося з актрисою після такого успіху? Розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Віра Фішер народилася у 1951 році в Бразилії в сім'ї німецьких іммігрантів. З ранніх років сіроока білявка вирізнялася з-поміж одноліток, і вже у 15 років почала свою кар'єру як модель.
У 1969 році Віра завоювала титул "Міс Бразилія", а до кінця 1970-х років почала зніматися в серіалах, стартувавши з ролей в еротичному жанрі. Пізніше вона уклала контракт із телекомпанією Globo, яка виробляла більшість популярних бразильських теленовел.
Українському глядачеві Фішер знайома насамперед за ролями Елени в серіалі "Сімейні узи" та Іветі в культовому "Клоні".
Віра Фішер (фото: Вікіпедія)
В її фільмографії налічується понад 30 ролей. У 2020 році акторка завершила співпрацю з Globo і зосередилася на театральних постановках.
Нині, у віці 71 років, Віра також сподівається на участь у проєктах стримінгових платформ, зазначаючи, що давно переросла формат "мильних опер" і прагне до цікавіших ролей.
З роками Віра, безумовно, змінилася - трохи набрала вагу, а у волоссі з'явилися сиві пасма (хоча вона їх частіше приховує). Однак її промениста усмішка залишилася незмінною. Фішер також заперечує чутки про проведення будь-яких косметичних процедур.
Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial)
"Я хочу мати своє обличчя. Я театральна і драматична актриса, мені потрібна міміка, щоб обличчя "працювало". У мене немає бажання колоти ботокс і робити подібні речі", - зазначала зірка.
Актриса також славиться своїми відвертими інтерв'ю. Одного разу вона зізналася, що не відчуває дискомфорту через відсутність чоловіка у своєму житті і регулярно займається мастурбацією.
У Віри є єдиний син, а ось із романтичними стосунками їй не пощастило - ранній шлюб охолодив її інтерес до сімейного життя. Однак актриса не відчуває жалю з цього приводу.
Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial)
Дізнайтесь, як зараз виглядає зірка фільму "1+1" та серіалу "Люпен" Омар Сі.
А ще ми розповідали, як зараз виглядає головна героїня фільму "Кучерява Сью", яка стала знаменитою у 10 років.
Для написання метаріалу були використані джерела: Instagram Віри Фішер та інформація про нього зі сторінки Wikipedia.