ua en ru
Сб, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зайва вага і сивина: який зараз вигляд має акторка, яка зіграла красуню Іветту в "Клоні"

Субота 28 вересня 2024 08:15
UA EN RU
Зайва вага і сивина: який зараз вигляд має акторка, яка зіграла красуню Іветту в "Клоні" Віра Фішер (фото: кадр з серіалу "Клон")
Автор: Іванна Пашкевич

Віра Фішер колись сяяла на екранах у бразильських серіалах "Родинні узи" і "Клон", що стали культовими на початку 2000-х.

Що ж сталося з актрисою після такого успіху? Розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Віра Фішер народилася у 1951 році в Бразилії в сім'ї німецьких іммігрантів. З ранніх років сіроока білявка вирізнялася з-поміж одноліток, і вже у 15 років почала свою кар'єру як модель.

У 1969 році Віра завоювала титул "Міс Бразилія", а до кінця 1970-х років почала зніматися в серіалах, стартувавши з ролей в еротичному жанрі. Пізніше вона уклала контракт із телекомпанією Globo, яка виробляла більшість популярних бразильських теленовел.

Українському глядачеві Фішер знайома насамперед за ролями Елени в серіалі "Сімейні узи" та Іветі в культовому "Клоні".

Зайва вага і сивина: який зараз вигляд має акторка, яка зіграла красуню Іветту в &quot;Клоні&quot;

Віра Фішер (фото: Вікіпедія)

В її фільмографії налічується понад 30 ролей. У 2020 році акторка завершила співпрацю з Globo і зосередилася на театральних постановках.

Нині, у віці 71 років, Віра також сподівається на участь у проєктах стримінгових платформ, зазначаючи, що давно переросла формат "мильних опер" і прагне до цікавіших ролей.

З роками Віра, безумовно, змінилася - трохи набрала вагу, а у волоссі з'явилися сиві пасма (хоча вона їх частіше приховує). Однак її промениста усмішка залишилася незмінною. Фішер також заперечує чутки про проведення будь-яких косметичних процедур.

Зайва вага і сивина: який зараз вигляд має акторка, яка зіграла красуню Іветту в &quot;Клоні&quot;Зайва вага і сивина: який зараз вигляд має акторка, яка зіграла красуню Іветту в &quot;Клоні&quot;Зайва вага і сивина: який зараз вигляд має акторка, яка зіграла красуню Іветту в &quot;Клоні&quot;Зайва вага і сивина: який зараз вигляд має акторка, яка зіграла красуню Іветту в &quot;Клоні&quot;

Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

"Я хочу мати своє обличчя. Я театральна і драматична актриса, мені потрібна міміка, щоб обличчя "працювало". У мене немає бажання колоти ботокс і робити подібні речі", - зазначала зірка.

Актриса також славиться своїми відвертими інтерв'ю. Одного разу вона зізналася, що не відчуває дискомфорту через відсутність чоловіка у своєму житті і регулярно займається мастурбацією.

У Віри є єдиний син, а ось із романтичними стосунками їй не пощастило - ранній шлюб охолодив її інтерес до сімейного життя. Однак актриса не відчуває жалю з цього приводу.

Зайва вага і сивина: який зараз вигляд має акторка, яка зіграла красуню Іветту в &quot;Клоні&quot;

Зайва вага і сивина: який зараз вигляд має акторка, яка зіграла красуню Іветту в &quot;Клоні&quot;Зайва вага і сивина: який зараз вигляд має акторка, яка зіграла красуню Іветту в &quot;Клоні&quot;

Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

Дізнайтесь, як зараз виглядає зірка фільму "1+1" та серіалу "Люпен" Омар Сі.

А ще ми розповідали, як зараз виглядає головна героїня фільму "Кучерява Сью", яка стала знаменитою у 10 років.

Для написання метаріалу були використані джерела: Instagram Віри Фішер та інформація про нього зі сторінки Wikipedia.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бразилія Актори Зірки
NEWS
Пільговий тариф на світло, субсидія на опалення та надбавки до пенсії: що зміниться в жовтні
Пільговий тариф на світло, субсидія на опалення та надбавки до пенсії: що зміниться в жовтні