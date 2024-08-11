Як зараз виглядає головна героїня фільму "Кучерява Сью", яка стала знаменитою у 10 років

У 1991 році на екрани вийшов американський художній фільм "Кучерявка Сью" , який здобув неабияку популярність. Головну героїню у ньому зіграла акторка Елісон Портер, і на той момент їй було всього 10 років.

Як знаменитість виглядає сьогодні та що відомо про її життя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Елісон Портер у "Кучерявці Сью"

Стрічка знайомить глядача із персонажем на ім’я Білл, якого Сью вважає своїм батьком, і той ставиться до неї відповідним чином. Але вони не мають нічого, окрім торбини за плечами, а тому чоловікові доводиться вигадувати різні ідеї, як вдягти та нагодувати дівчинку.

Кадри з фільму

Білл навіть погоджується заради цього на маленькі афери. Так, під час одного такого випадку Білл інсценує аварію і таким чином знайомиться з адвокаткою Грей Елісон. Після цього інциденту їхні шляхи тісно перетинаються.

Елісон Портер сьогодні

Нині зірці 43 роки. Вона уродженка Ворстера, Массачусетс. Народилася у єврейській родині.

В трирічному віці знялася в рекламі, а після отримала запрошення до телешоу "Star Search". У п’ять років стала "Найкращою юною вокалісткою" цієї програми.

До Голлівуду дівчинка перебралася у 1987 році, і згодом зіграла роль у мінісеріалі. У "Кучерявці Сью" зірка знялася у 1991 році.

Знаменитості виповнилося 43 у червні (Фото: instagram.com/iam_alisanporter)

Через кілька років, у 1994-му, Елісон заявила, що робить паузу в кар'єрі акторки та переїхала з батьками до Вестпорту, Коннектикут. Там почала грати у шкільному театрі й тоді зрозуміла, що хоче грати не в кіно, а на сцені.

У 18 років Портер перебралася до Нью-Йорка, звідки почався новий етап її кар'єри. Пізніше вона переїхала до Лос-Анджелеса.

У 2003 році з'являється гурт "Raz", де Елісон виступала вокалісткою та авторкою пісень. Колектив розпався наступного року, а вже у березні 2005 знаменитість оголосила про створення нового гурту під назвою "Alisan Porter Project".

Особисте життя

У період з 2012 по 2018 роки Елісон була заміжня за експортером фруктів та колишнім актором Браяном Отенрітом. У цьому шлюбі у пари народилося двоє дітей: син Мейсон і донька Арія.

У 2018 році зірка розпочала стосунки з танцівником Джастіном Девера. У закоханих народилася донька Шайло.

Акторка зі своїм обранцем Джастін (Фото: instagram.com/iam_alisanporter)

Елісон з дітьми (Фото: instagram.com/iam_alisanporter)

Залежності

У вересні 2014 зірка "Кучерявки Сью" зізнавалася у своїх соцмережах, що тривалий час мала залежність від алкоголю та наркотиків, але з жовтня 2007 року зберігає тверезість. До 2011 року вона відвідувала збори анонімних алкоголіків.