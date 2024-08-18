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Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму "1+1" та серіалу "Люпен" (фото)

Неділя 18 серпня 2024 08:16
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Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму "1+1" та серіалу "Люпен" (фото) Омар Сі (Фото: instagram.com/omarsyofficial)
Автор: Любов Блажко

У листопаді 2011 року відбулася прем'єра французького фільму "1+1. Недоторканні", де головні ролі зіграли Франсуа Клюзе та Омар Сі.

Що відомо про життя останнього та який нині вигляд він має, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Кар’єра Омара Сі

Уродженець французького міста Трапп є четвертим з восьми дітей у сім'ї. Його батько - уродженець Сенагалу, мати - родом із Мавританії. Обоє походять з народності фульбе, яка проживає на території Західної Африки.

Свою кар'єру Сі починав з роботи на радіо. Пізніше він перейшов працювати на "Canal+", де брав участь у передачі Джамеля Деббуза "Le Cinéma de Jamel", після цього послідувало його власне шоу під назвою "Le Visiophone".

Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму &quot;1+1&quot; та серіалу &quot;Люпен&quot; (фото)Сі починав кар'єру з роботи на радіо та ТБ (Фото: instagram.com/omarsyofficial)

Починаючи з 1996 року, свої гумористичні виступи Омар став поєднувати з ролями у кіно. Він грав переважно у комедіях та мелодрамах, які були розраховані на широкого глядача. Наприклад, "Повний привід", "Круті перці", "Ми - легенди" та інші.

Світову популярність француз отримав після зйомок у фільмі "1+1", про який вже згадувалося вище. Стрічка від режисерів Олів'є Накаша та Еріка Толедано здобула високу популярність у світі та зробила виконавців головних ролей справжніми улюбленцями публіки.

Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму &quot;1+1&quot; та серіалу &quot;Люпен&quot; (фото)Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму &quot;1+1&quot; та серіалу &quot;Люпен&quot; (фото)Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму &quot;1+1&quot; та серіалу &quot;Люпен&quot; (фото)Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму &quot;1+1&quot; та серіалу &quot;Люпен&quot; (фото)Кадри з фільму "1+1"

"1+1" - найкасовіша стрічка за всю історію французького кіно. На цьому тлі французькі глядачі обрали Омара третьою за популярністю людиною після імператора Наполеона та футболіста Зінедіна Зідана.

За роль у стрічці Сі також отримав низку престижних нагород, у числі яких "Сезар" за найкращу чоловічу роль, а також номінація на "Супутник".

Пізніше Омар знявся у серіалі "Люпен" від Netflix, після чого популярність з новою хвилею повернулася до нього.

Особисте життя

У липні 2007 року зірка узаконив стосунки зі своєю обраницею Елен, з якою до цього був разом 10 років. Пара виховує чотирьох дітей.

Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму &quot;1+1&quot; та серіалу &quot;Люпен&quot; (фото)Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму &quot;1+1&quot; та серіалу &quot;Люпен&quot; (фото)Актор зі своєю обраницею Елен (Фото: instagram.com/omarsyofficial)

Соцмережі Омара

За сторінкою знаменитості в Instagram слідкують понад 3 млн користувачів. У дописах актор ділиться робочими моментами, публікує фото з різноманітних заходів, а також обкладинок чи рекламних кампаніях, до яких долучається.

Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму &quot;1+1&quot; та серіалу &quot;Люпен&quot; (фото)Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму &quot;1+1&quot; та серіалу &quot;Люпен&quot; (фото)Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму &quot;1+1&quot; та серіалу &quot;Люпен&quot; (фото)Акторові 46 років (Фото: instagram.com/omarsyofficial)

Ще він демонструє під час виходу у світ стильні аутфіти та не боїться експериментувати зі стилями. На різноманітних заходах чоловіка часто супроводжує його кохана, фото з якою він теж викладає на своїй сторінці.

Як зараз виглядає Омар Сі - зірка фільму &quot;1+1&quot; та серіалу &quot;Люпен&quot; (фото)Пара виховує 4 дітей (Фото: instagram.com/omarsyofficial)

Також подивіться, як зараз виглядає акторка Кемерон Діас, яка в 51 вдруге стала мамою.

А ще ми розповідали, як зараз виглядає головна героїня фільму "Кучерява Сью", яка стала знаменитою у 10 років.

Для написання метаріалу були використані джерела: Instagram Омара Сі та інформація про нього зі сторінки Wikipedia.

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