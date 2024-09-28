Лишний вес и седина: как сейчас выглядит актриса, сыгравшая красавицу Иветту в "Клоне"
Вера Фишер когда-то сияла на экранах в бразильских сериалах "Семейные узы" и "Клон", ставшие культовыми в начале 2000-х.
Что же случилось с актрисой после такого успеха? Рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Вера Фишер родилась в 1951 году в Бразилии в семье немецких иммигрантов. С ранних лет сероглазая блондинка выделялась среди сверстниц, и уже в 15 лет начала свою карьеру как модель.
В 1969 году Вера завоевала титул "Мисс Бразилия", а к концу 1970-х годов начала сниматься в сериалах, стартовав с ролей в эротическом жанре. Позже она заключила контракт с телекомпанией Globo, которая производила большинство популярных бразильских теленовелл.
Украинскому зрителю Фишер знакома прежде всего по ролям Элены в сериале "Семейные узы" и Ивети в культовом "Клоне".
Вера Фишер (фото: Википедия)
В ее фильмографии насчитывается более 30 ролей. В 2020 году актриса завершила сотрудничество с Globo и сосредоточилась на театральных постановках.
Сейчас, в возрасте 71 года, Вера также надеется на участие в проектах стриминговых платформ, отмечая, что давно переросла формат «мыльных опер» и стремится к более интересным ролям.
С годами Вера, безусловно, изменилась - немного набрала вес, а в волосах появились седые пряди (хотя она их чаще скрывает). Однако ее лучезарная улыбка осталась неизменной. Фишер также отрицает слухи о проведении каких-либо косметических процедур.
Вера Фишер (фото: instagram.com/verafischeroficial)
"Я хочу иметь свое лицо. Я театральная и драматическая актриса, мне нужна мимика, чтобы лицо "работало". У меня нет желания колоть ботокс и делать подобные вещи", - отмечала звезда.
Актриса также славится своими откровенными интервью. Однажды она призналась, что не испытывает дискомфорта из-за отсутствия мужчины в своей жизни и регулярно занимается мастурбацией.
У Веры есть единственный сын, а вот с романтическими отношениями ей не повезло - ранний брак охладил ее интерес к семейной жизни. Однако актриса не испытывает сожалений по этому поводу.
Вера Фишер (фото: instagram.com/verafischeroficial)
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Для написания метариала были использованы источники: Instagram Веры Фишер и информация о нем со страницы Wikipedia.