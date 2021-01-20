Чем займется Джилл Байден в качестве первой леди США

Джилл Байден становится первой леди США после инаугурации Джо Байдена 20 января в Вашингтоне. При этом 69-летняя учительница станет первой после Барбары Буш, которая занимала должности второй леди и первой леди, и первой в истории США первой леди итальянского происхождения.

Отметим, что дважды вторая леди в качестве хозяйки Белого дома не планирует отказываться от своей карьеры и работы, нарушив тем самым традицию, установившуюся более 200 лет назад.

Чем намерена заниматься Джилл Байден, пока ее супруг руководит государством - читайте в нашем материале.

Учительница английского языка, профессор, амбициозная и трудолюбивая Джилл брала активное участие в кампании своего мужа и была вовлечена в процесс выбора кандидата в вице-президента от Демократической партии вместе с кандидатом в президенты Джо Байденом. При этом не забывала и о своей работе преподавателя.

Джо и Джилл Байден (фото: Getty Images)

Учитывая свой опыт второй леди, когда осенью 2008 года Байден занял пост вице-президента, после переезда в резиденции в Вашингтон Джилл не оставила педагогику, и в январе 2009-го начала преподавать английские курсы в Северном колледже Вирджинии, втором по величине колледже страны.

Так, Джилл Байден тогда стала первой второй леди, которая работала во время пребывания мужа в должности.

Позже она планировала помогать местным колледжам на общественных началах и консультировать администрацию Барака Обамы по вопросам образования.

Джилл Байден вместе с мужем танцуют на балу в честь инаугурации Барака Обамы 20 января 2009 (фото: uk.wikipedia.org)

Во время объявления в Белом доме ее представляли как "доктор Джилл Байден".

В январе 2010 года она произнесла большую речь в Делавэрском университете. В августе 2010-го Байден появилась в эпизоде ​​драмы "Армейские жены", используя это в кампании мужа как часть программы помощи семьям военнослужащих.

По всей видимости, Джилл Байден в качестве первой леди продолжит заниматься вопросами образования, а также медицины - она также является лицом и основателем "Инициативы Байден по здоровью груди" - организации, которая поддерживает, информирует, а также помогает многим женщинам бороться с раком груди.

Джо и Джилл Байден (фото: Getty Images)

Ранее мы рассказывали, кто такая Джилл Байден, а также публиковали необычные факты о новой первой леди США.