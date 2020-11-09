Джилл Байден собирается нарушить традицию всех первых леди США: впервые за 231 год

Джилл Байден (Фото: instagram/drbiden)

Супруга новоизбранного президента США решила не отступать от своих принципов

Жена Джозефа Байдена, который по результатам выборов станет 46-м президентом США, собирается нарушить традицию Белого дома. В течение 231 года ни одна из первых леди США ее не нарушала.

69-летняя Джилл Байден, которая в ближайшем времени станет первой леди США, не собирается отказываться от своей карьеры и работы во время проживания в Белом доме. Она преподает английский язык и является профессором. В то время, когда ее муж занимал пост вице-президента США, она преподавала в Общественном колледже Северной Виргинии. Об этом пишет издание USA Today.

"Преподавание – это не то, что я делаю. Это то, кем я являюсь", - сказала Джилл Байден в одном из интервью. Она отметила, что не собирается прекращать свою карьеру преподавателя даже после того, как переедет в Белый дом.

Американские историки считают, что настало время, когда жители страны начнут воспринимать жену президента совсем по-другому. Ранее американцы хотели, чтобы первая леди всегда находилась в Белом доме рядом с президентом.

"Возможно, настало время, когда американцы станут более восприимчивыми к идее о том, что жена президента может одновременно быть первой леди и работающим профессионалом", - считает историк и профессор Университета Огайо Кэтрин Джеллисон.

За всю историю президентства США только одна первая леди пыталась нарушить эту традицию – жена 32-го президента Франклина Рузвельта. Элеонора Рузвельт сначала старалась совмещать свою должность с работой, но потом поняла, что не справится с двойной нагрузкой.

Джилл стала второй супругой Джозефа Байдена. Первая жена погибла в автокатастрофе вместе с годовалой дочкой в 1972 году. В 1977 году Джозеф Байден заключил брак с Джилл, и она приняла его предложение только с пятого раза. У них есть совместная дочь – 39-летняя Эшли.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о новой первой леди США Джилл Байден.