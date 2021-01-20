Чим займеться Джилл Байден в якості першої леді США

Джилл Байден стає першою леді США після інавгурації Джо Байдена 20 січня у Вашингтоні. При цьому 69-річна вчителька стане першою після Барбари Буш, яка обіймала посади другої леді та першої леді, і першою в історії США першою леді італійського походження.

Зазначимо, що двічі друга леді в якості господині Білого дому не планує відмовлятися від своєї кар'єри і роботи, порушивши тим самим традицію, встановлену понад 200 років тому.

Чим має намір займатися Джилл Байден, поки її чоловік керує державою - читайте в нашому матеріалі.

Вчителька англійської мови, професор, амбітна і працьовита Джилл брала активну участь у кампанії свого чоловіка і була залучена в процес вибору кандидата у віце-президенти від Демократичної партії разом з кандидатом в президенти Джо Байденом. При цьому не забувала і про свою роботу викладачки.

Джо і Джилл Байден (фото: Getty Images)

Враховуючи свій досвід другої леді, коли восени 2008 року Байден обійняв пост віце-президента, після переїзду в резиденції до Вашингтону Джилл не залишила педагогіку, і в січні 2009-го почала викладати англійські курси в Північному коледжі Вірджинії, другому за величиною коледжі країни.

Так, Джилл Байден тоді стала першою другою леді, яка працювала під час перебування чоловіка на посаді.

Пізніше вона планувала допомагати місцевим коледжам на громадських засадах і консультувати адміністрацію Барака Обами з питань освіти.

Джилл Байден разом з чоловіком танцюють на балу на честь інавгурації Барака Обами 20 січня 2009 року (фото: uk.wikipedia.org)

Під час оголошення в Білому домі її представляли як "доктор Джилл Байден".

У січні 2010 року вона вимовила велику промову в Делаверському університеті. У серпні 2010-го Байден з'явилася в епізоді драми "Армійські дружини", використовуючи це в кампанії чоловіка як частина програми допомоги сім'ям військовослужбовців.

Скоріш за все, Джилл Байден в якості першої леді продовжить займатися питаннями освіти, а також медицини - вона також є обличчям і засновником "Ініціативи Байден по здоров'ю грудей" - організації, яка підтримує інформує, а також допомагає багатьом жінкам боротися з раком грудей.

Джо і Джилл Байден (фото: Getty Images)

Раніше ми розповідали, хто така Джилл Байден, а також публікували незвичайні факти про нову першу леді США.