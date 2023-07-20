Займе не більше 30 хвилин. Тримайте рецепт бісквітного рулету з полуницею (відео)

Бісквіт - це випічка, смак якої нам відомий ще з дитинства. Цей смаколик чудово підходить до чаю або кави, а головне - можна приготувати легко та з доступних інгредієнтів.
Рецептом поділився популярний фудблогер Алекс Міль у своєму Instagram.
Спочатку потрібно розбити яйця та відокремити білки від жовтків. Дуже важливо, щоб до білків не потрапила жодна крапля жовтка. Зверніть увагу, щоб посуд, в якому збиватимете білки - був сухим.
До білків додайте 60 г цукру та 10 г ванільного цукру та збийте до стійких піків. До жовтків додайте 60 г цукру та збивайте до білої пишної маси приблизно дві-три хвилини.
Далі обережно перелийте жовтки до білків та круговими рухами лопатки повільно розмішайте. Після цього з'єднайте борошно з розпушувачем та пересипте до яєчної маси. Акуратно круговими рухами вимішайте.
Потім з'єднайте олію і молоко та влийте до маси, так само акуратно вимішайте до однорідності.
Далі отримане тісто перелийте на деко, попередньо застелене пергаментом. Розрівняйте його, щоб корж був однакової товщини
Випікайте бісквіт в духовці приблизно 8-12 хвилин при температурі 180 градусів. Зверніть увагу, якщо корж почне підрум’янюватись, значить відразу діставайте його з духовки.
Коли бісквіт трішки охолоне - перекиньте його, підстеливши під нього пергамент, та зніміть пергамент з іншого боку. Обріжте краї, щоб були рівними.
Змастіть корж начинкою та акуратно скрутіть за допомогою пергаменту. Поставте в холодильник на кілька годин, щоб рулет настоявся - тоді він гарно просочиться начинкою. Смачного!
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