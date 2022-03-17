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После заявления KALUSH о Евровидении наши шансы на победу выросли еще больше: отрыв колоссальный

Фото: KALUSH Orchestra прогнозируют победу на Евровидении 2022
Автор: Светлана Мащенко

После того как группа KALUSH Orchestra заявила, что точно примет участие в Евровидении 2022, прогнозы букмекеров о победе Украины выросли еще больше.

Об этом говорят данные из официального сайта песенного конкурса.

Какие прогнозы на победу Украины

Отныне KALUSH Orchestra с песней Stefania дают 37% (против 32% несколько дней назад). На втором месте дуэт Mahmood & Blanco с песней Brividi, у них 15%. Третье место отдают шведской певице Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer.

Интересно, что такой процент на победу и отрыв от противника является колоссальным. Например, в прошлом букмекеры не давали более 20% претенденту на первое место.

Напомним, что KALUSH Orchestra заявили, что они либо запишут свое выступление для показа на конкурсе, либо же приедут в Турин в мае, если к этому времени Украина одержит победу в войне с РФ.

Отметим, что Россию отстранили от участия в конкурсе еще 25 февраля.

В конкурсе в этом году примут участие представители таких стран:

  1. Украина
  2. Албания
  3. Армения
  4. Великобритания
  5. Австралия
  6. Австрия
  7. Азербайджан
  8. Бельгия
  9. Болгария
  10. Хорватия
  11. Кипр
  12. Чехия
  13. Дания
  14. Эстония
  15. Финляндия
  16. Франция
  17. Грузия
  18. Германия
  19. Греция
  20. Исландия
  21. Ирландия
  22. Израиль
  23. Италия
  24. Латвия
  25. Литва
  26. Мальта
  27. Молдавия
  28. Черногория
  29. Нидерланды
  30. Северная Македония
  31. Норвегия
  32. Польша
  33. Португалия
  34. Румыния
  35. Сан-Марино
  36. Сербия
  37. Словения
  38. Испания
  39. Швеция
  40. Швейцария

Если Украина примет участие в Евровидении, KALUSH Orchestra в первом полуфинале выступят под номером девять.

66-й песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).

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