Россию отстранили от участия в Евровидении 2022

Евровидение 2022 пройдет без участия России из-за агрессии в Украине.

Об этом сообщили в оргкомитете конкурса.

В заявлении от "Европейского вещательного союзе" относительно участия России в Евровидении 2022 говорится, что РФ отказали из-за "кризиса" в Украине.

Отметим, что еще 23 февраля до начала вторжения, оргкомитет был настроен иначе. В комментарии Styler в ЕВС назвали конкурс "неполитическим".

"Конкурс песни Евровидение - это неполитическое культурное событие, которое объединяет нации и прославляет разнообразие посредством музыки", - заявили в ЕВС.

Организаторы Евровидения подчеркнули, что "общественные вещатели России и Украины обязались принять участие в мероприятии в этом году в Турине".

"И на сегодняшний день мы ждем артистов из обеих стран для выступления в мае", - добавили тогда в Европейском вещательном союзе.

Теперь же мнение организаторов конкурса изменилось.