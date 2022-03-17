Після заяви KALUSH про Євробачення наші шанси на перемогу зросли ще більше: відрив колосальний

Після того як група KALUSH Orchestra заявила, що точно візьме участь у Євробаченні 2022, прогнози букмекерів щодо перемоги України зросли ще більше.
Про це говорять дані з офіційного сайту пісенного конкурсу.
Які прогнози на перемогу України
Відтепер KALUSH Orchestra з піснею Stefania дають 37% (проти 32% кілька днів тому). На другому місці дует Mahmood & Blanco з піснею Brividi, у них 15%. Третє місце віддають шведській співачці Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer.
Цікаво, що такий відсоток на перемогу і відрив від противника є колосальним. Наприклад, минулоріч букмекери не давали більше 20% претенденту на перше місце.
Нагадаємо, що KALUSH Orchestra заявили, що вони або запишуть свій виступ для показу на конкурсі, або ж приїдуть в Турина у травні, якщо до цього часу Україна здобуде перемогу у війні з РФ.
Зазначимо, що Росію відсторонили від участі в конкурсі ще 25 лютого.
У конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:
Якщо Україна візьме участь в Євробаченні, KALUSH Orchestra в першому півфіналі виступлять під номером дев'ять.
66-й пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).