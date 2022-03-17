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Після заяви KALUSH про Євробачення наші шанси на перемогу зросли ще більше: відрив колосальний

Фото: KALUSH Orchestra прогнозують перемогу на Євробаченні 2022
Автор: Світлана Мащенко

Після того як група KALUSH Orchestra заявила, що точно візьме участь у Євробаченні 2022, прогнози букмекерів щодо перемоги України зросли ще більше.

Про це говорять дані з офіційного сайту пісенного конкурсу.

Які прогнози на перемогу України

Відтепер KALUSH Orchestra з піснею Stefania дають 37% (проти 32% кілька днів тому). На другому місці дует Mahmood & Blanco з піснею Brividi, у них 15%. Третє місце віддають шведській співачці Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer.

Цікаво, що такий відсоток на перемогу і відрив від противника є колосальним. Наприклад, минулоріч букмекери не давали більше 20% претенденту на перше місце.

Нагадаємо, що KALUSH Orchestra заявили, що вони або запишуть свій виступ для показу на конкурсі, або ж приїдуть в Турина у травні, якщо до цього часу Україна здобуде перемогу у війні з РФ.

Зазначимо, що Росію відсторонили від участі в конкурсі ще 25 лютого.

У конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:

  1. Україна
  2. Албанія
  3. Вірменія
  4. Великобританія
  5. Австралія
  6. Австрія
  7. Азербайджан
  8. Бельгія
  9. Болгарія
  10. Хорватія
  11. Кіпр
  12. Чехія
  13. Данія
  14. Естонія
  15. Фінляндія
  16. Франція
  17. Грузія
  18. Німеччина
  19. Греція
  20. Ісландія
  21. Ірландія
  22. Ізраїль
  23. Італія
  24. Латвія
  25. Литва
  26. Мальта
  27. Молдова
  28. Чорногорія
  29. Нідерланди
  30. Північна Македонія
  31. Норвегія
  32. Польща
  33. Португалія
  34. Румунія
  35. Сан-Марино
  36. Сербія
  37. Словенія
  38. Іспанія
  39. Швеція
  40. Швейцарія

Якщо Україна візьме участь в Євробаченні, KALUSH Orchestra в першому півфіналі виступлять під номером дев'ять.

66-й пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).

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