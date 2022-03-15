Стало известно, поедет ли Украина на Евровидение 2022 в Италию
Группа KALUSH Orchestra, которой букмекеры прогнозируют победу на Евровидении 2022, собирается принять участие в песенном конкурсе в Турине, Италия.
Такое заявление появилось на Facebook-странице конкурса.
"Наше сильное и невероятное государство таки примет участие на Евровидении 2022!" - говорится в сообщении.
Пока что непосредственно в Турин KALUSH Orchestra не планирует отправляться, но собирается записать свое выступление в безопасном месте.
Если же победа над оккупантами будет до мая, то наша делегация обязательно отправится в Италию и споет вживую на всю Европу!
Напомним, что 66-й песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).
Отметим, что согласно прогнозам, победа на Евровидении будет за украинской группой KALUSH Orchestra с песней Stefania. Им дают 32% на победу, на втором месте дуэт Mahmood & Blanco с песней Brividi, у них 17%. Третье место отдают Шведской певице Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!