Стало известно, поедет ли Украина на Евровидение 2022 в Италию

Группа KALUSH Orchestra, которой букмекеры прогнозируют победу на Евровидении 2022 , собирается принять участие в песенном конкурсе в Турине, Италия.

"Наше сильное и невероятное государство таки примет участие на Евровидении 2022!" - говорится в сообщении.

Пока что непосредственно в Турин KALUSH Orchestra не планирует отправляться, но собирается записать свое выступление в безопасном месте.

Если же победа над оккупантами будет до мая, то наша делегация обязательно отправится в Италию и споет вживую на всю Европу!

Напомним, что 66-й песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).