После заявления KALUSH о Евровидении наши шансы на победу выросли еще больше: отрыв колоссальный
После того как группа KALUSH Orchestra заявила, что точно примет участие в Евровидении 2022, прогнозы букмекеров о победе Украины выросли еще больше.
Об этом говорят данные из официального сайта песенного конкурса.
Какие прогнозы на победу Украины
Отныне KALUSH Orchestra с песней Stefania дают 37% (против 32% несколько дней назад). На втором месте дуэт Mahmood & Blanco с песней Brividi, у них 15%. Третье место отдают шведской певице Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer.
Интересно, что такой процент на победу и отрыв от противника является колоссальным. Например, в прошлом букмекеры не давали более 20% претенденту на первое место.
Напомним, что KALUSH Orchestra заявили, что они либо запишут свое выступление для показа на конкурсе, либо же приедут в Турин в мае, если к этому времени Украина одержит победу в войне с РФ.
Отметим, что Россию отстранили от участия в конкурсе еще 25 февраля.
В конкурсе в этом году примут участие представители таких стран:
- Украина
- Албания
- Армения
- Великобритания
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Болгария
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Грузия
- Германия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдавия
- Черногория
- Нидерланды
- Северная Македония
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
Если Украина примет участие в Евровидении, KALUSH Orchestra в первом полуфинале выступят под номером девять.
66-й песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).