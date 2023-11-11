Заявка на успіх. Що таке гранти та як вони допомагають відкрити власну справу

В Україні вже кілька років активно діє система грантів. Це безповоротна фінансова допомога для бізнесу, неприбуткової організації чи фізособи. Кошти можна залучити для розвитку власного проєкту чи забезпечення певних потреб для бізнесу, який вже існує.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило дізнатися, як працює грантова система та які умови потрібно виконувати, щоб отримати фінансову допомогу.
Сергій Вікарчук - український бізнесмен у сфері туризму, а також військовий, який брав участь у війні 2015-2016 роках й у 2022 році. Усе життя він із сім'єю проживали в Євпаторії в Криму.
У 2014 році, коли відбулася анексія пів острова Росією, Сергієві, дружині та двом (пізніше в родині народилася ще одна дівчинка) донькам довелося їхати до Києва.
У столиці чоловікові довелося з нуля будувати репутацію та власну справу. Він обрав саме подорожі, оскільки працював із цим у Криму. Бізнес розвивався органічно та стабільно до пандемії 2020 року та повномасштабного вторгнення РФ 2022 року.
Сергій Вікарчук із дружиною та доньками (фото: facebook.com/VikarchukSerhii)
Для того, щоб утримувати бізнес "на плаву" Вікарчук почав писати гранти.
Експертка з грантів та фандрейзингу Людмила Гуляєва розповідає, що умови однієї грантової пропозиції будуть відрізнятися від іншої.
"Вимоги грантодавців зазвичай стосуються дати та місця реєстрації підприємства, регіону ведення підприємницької діяльності, галузі/виду діяльності, приналежності до малого та середнього бізнесу, наявність соціального впливу, статус прибутковості тощо", - каже вона.
І відразу секрет успіху: завжди детально та уважно декілька разів читайте умови грантового конкурсу. Неуважність і як наслідок не відповідність умовам - найчастіша причина, чому вам можуть відмовити в наданні підтримки.
Сергій Вікарчук зміг отримати свій перший грант. Тоді його компанії не вистачало обладнання для створення контенту: камери, ноутбуки тощо. Варто зазначити, що гранти можуть бути не лише матеріальні, а й освітні.
Ними бізнесмен також активно користувався, щоб здобувати нові знання та навички. Проте як йому вдалося отримати ці можливості?
Людмила Гуляєва виокремлює кілька критеріїв, якими повинен володіти бізнес:
Можна зробити висновок, що написання грантових заявок - це мистецтво, якому потрібно вчитися.
"Багато грантів я не виграв. Кажу відверто, це нормальні речі. Я завжди кажу собі та родині, що ми можемо написати сто грантів і хоча б один виграти. Ми ніколи не складаємо руки, навіть якщо в нас перша поразка, третя, сота", - ділиться досвідом Сергій.
Експертка своєю чергою додає, що гранти - це дуже ефективний спосіб для розвитку бізнесу, хоч і не простий. Проте потрібно чітко усвідомити для себе одне: ви повинні точно розуміти, для чого вам ці гроші. Інакше - нічого не вийде.
Знайти інформацію про грантові конкурси ви можете на цих ресурсах:
Сергій додає, що у ветеранській спільноті вони діляться різними можливостями з побратимами.
"У нас є таке правило: "Свій до свого по своє". Ми один одному з хлопцями допомагаємо. Якщо я володію інформацією, то я підказую. Я це називаю ветеранським бізнесом", - каже підприємець.
Військові ЗСУ можуть отримати підтримку від держави на власний бізнес (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Окремо в Україні також надають гранти на розвиток власної справи ветеранам.
Для того, щоб подати заявку на грантову підтримку, необхідно:
Сума гранту може становити:
Ветеран також дає кілька своїх порад для інших військових, які мають намір відкрити власну справу: станьте стабільними на ринку та не нехтуйте освітніми грантами.
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