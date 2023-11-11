Заявка на успіх. Що таке гранти та як вони допомагають відкрити власну справу

Яким вимогам потрібно відповідати

Сергій Вікарчук - український бізнесмен у сфері туризму, а також військовий, який брав участь у війні 2015-2016 роках й у 2022 році. Усе життя він із сім'єю проживали в Євпаторії в Криму.

У 2014 році, коли відбулася анексія пів острова Росією, Сергієві, дружині та двом (пізніше в родині народилася ще одна дівчинка) донькам довелося їхати до Києва.

У столиці чоловікові довелося з нуля будувати репутацію та власну справу. Він обрав саме подорожі, оскільки працював із цим у Криму. Бізнес розвивався органічно та стабільно до пандемії 2020 року та повномасштабного вторгнення РФ 2022 року.

Сергій Вікарчук із дружиною та доньками (фото: facebook.com/VikarchukSerhii)

Для того, щоб утримувати бізнес "на плаву" Вікарчук почав писати гранти.

Експертка з грантів та фандрейзингу Людмила Гуляєва розповідає, що умови однієї грантової пропозиції будуть відрізнятися від іншої.

"Вимоги грантодавців зазвичай стосуються дати та місця реєстрації підприємства, регіону ведення підприємницької діяльності, галузі/виду діяльності, приналежності до малого та середнього бізнесу, наявність соціального впливу, статус прибутковості тощо", - каже вона.

І відразу секрет успіху: завжди детально та уважно декілька разів читайте умови грантового конкурсу. Неуважність і як наслідок не відповідність умовам - найчастіша причина, чому вам можуть відмовити в наданні підтримки.

Сергій Вікарчук зміг отримати свій перший грант. Тоді його компанії не вистачало обладнання для створення контенту: камери, ноутбуки тощо. Варто зазначити, що гранти можуть бути не лише матеріальні, а й освітні.

Ними бізнесмен також активно користувався, щоб здобувати нові знання та навички. Проте як йому вдалося отримати ці можливості?

Як отримати грант: головні секрети

Людмила Гуляєва виокремлює кілька критеріїв, якими повинен володіти бізнес:

детальне вивчення умов грантового конкурсу й ретельна перевірка відповідності вашої компанії вимогам конкурсу. Не почитавши умови, ви своїми руками знижуватимете шанси отримати фінансування.

Не почитавши умови, ви своїми руками знижуватимете шанси отримати фінансування. наявність бізнес-плану, чітких вимірних цілей, зокрема показників економічної ефективності проєкту. Грантова заявка зазвичай потребує як мінімум опису економічних планових показників діяльності підприємства, конкурентних переваг продукту та цільового ринку компанії, команди й системи управління, що зазвичай міститься у бізнес-плані.

Грантова заявка зазвичай потребує як мінімум опису економічних планових показників діяльності підприємства, конкурентних переваг продукту та цільового ринку компанії, команди й системи управління, що зазвичай міститься у бізнес-плані. рівень готовності продукту. Якщо раніше грантодавці активно фінансували проєкти на стадії ідеї, то зараз більшість грантових програм очікують, що ви запропонуєте робочий прототип інноваційного продукту.

Якщо раніше грантодавці активно фінансували проєкти на стадії ідеї, то зараз більшість грантових програм очікують, що ви запропонуєте робочий прототип інноваційного продукту. прозорість та відкритість бізнесу. Ваші шанси на успіх у грантах зростають, якщо ви ведете ефективну комунікацію як компанія в соціальних мережах, маєте дієвий вебсайт тощо.

Можна зробити висновок, що написання грантових заявок - це мистецтво, якому потрібно вчитися.

"Багато грантів я не виграв. Кажу відверто, це нормальні речі. Я завжди кажу собі та родині, що ми можемо написати сто грантів і хоча б один виграти. Ми ніколи не складаємо руки, навіть якщо в нас перша поразка, третя, сота", - ділиться досвідом Сергій.

Експертка своєю чергою додає, що гранти - це дуже ефективний спосіб для розвитку бізнесу, хоч і не простий. Проте потрібно чітко усвідомити для себе одне: ви повинні точно розуміти, для чого вам ці гроші. Інакше - нічого не вийде.

Де шукати гранти на власну справу

Знайти інформацію про грантові конкурси ви можете на цих ресурсах:

Сергій додає, що у ветеранській спільноті вони діляться різними можливостями з побратимами.

"У нас є таке правило: "Свій до свого по своє". Ми один одному з хлопцями допомагаємо. Якщо я володію інформацією, то я підказую. Я це називаю ветеранським бізнесом", - каже підприємець.

Військові ЗСУ можуть отримати підтримку від держави на власний бізнес (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Окремо в Україні також надають гранти на розвиток власної справи ветеранам.

Для того, щоб подати заявку на грантову підтримку, необхідно:

зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті на порталі Дія за допомогою електронного підпису.

заповнити онлайн-заяву за посиланням

прикріпити бізнес-план за формою. З прикладом заповненого бізнес-плану можете ознайомитися тут. Він повинен містити детальний опис бізнес-процесів, деталізацію бізнес-ідеї, на що саме ви плануєте використати грантові кошти, які маєте власні джерела надходжень для реалізації проєкту, плати щодо ціноутворення, цільових клієнтів, переваги вашого продукту чи послуг тощо.

підписати електронним підписом і відправити

Сума гранту може становити:

до 250 000 гривень - подати заяву можуть лише ветерани. Отримувач гранту повинен створити одне робоче місце.

до 500 000 гривень - подати заяву може чоловік або дружина ветерана. Програма покриває до 70% вартості проєкту, а одержувач гранту має створити два робочі місця.

до 1 мільйона гривень - подати заяву може ветеран, який зареєстрований як ФОП від 3 років. Програма покриває 70% вартості проєкту. Отримувач гранту має створити чотири робочі місця, два з яких повинні зайняти учасники бойових дій.

Ветеран також дає кілька своїх порад для інших військових, які мають намір відкрити власну справу: станьте стабільними на ринку та не нехтуйте освітніми грантами.