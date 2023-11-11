Заявка на успех. Что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело

Каким требованиям следует отвечать

Сергей Викарчук - украинский бизнесмен в сфере туризма, а также военный, принимавший участие в войне 2015-2016 годах и в 2022 году. Всю жизнь он с семьей проживал в Евпатории в Крыму.

В 2014 году, когда произошла аннексия полуострова Россией, Сергею, жене и двум (позже в семье родилась еще одна девочка) дочерям пришлось ехать в Киев.

В столице мужчине пришлось с нуля строить репутацию и собственное дело. Он выбрал именно путешествия, поскольку работал с этим в Крыму. Бизнес развивался органично и стабильно до пандемии 2020 года и полномасштабного вторжения РФ 2022 года.

Сергей Викарчук с женой и дочерьми (фото: facebook.com/VikarchukSerhii)

Для того чтобы удерживать бизнес "на плаву" Викарчук начал писать гранты.

Эксперт из грантов и фандрейзинга Людмила Гуляева рассказывает, что условия одного грантового предложения будут отличаться от другого.

"Требования грантодателей обычно касаются даты и места регистрации предприятия, региона ведения предпринимательской деятельности, отрасли/вида деятельности, принадлежности к малому и среднему бизнесу, наличия социального влияния, статуса доходности и т. п.", - говорит она.

И сразу секрет успеха: всегда подробно и внимательно несколько раз читайте условия грантового конкурса. Рассеянность и как следствие не соответствие условиям - самая частая причина, почему вам могут отказать в оказании поддержки.

Сергей Викарчук смог получить свой первый грант. Тогда его компании не хватало оборудования для создания контента: камеры, ноутбуки и т. д. Следует отметить, что гранты могут быть не только материальные, но и образовательные.

Ими бизнесмен также активно пользовался, чтобы получать новые знания и навыки. Однако, как ему удалось получить эти возможности?

Как получить грант: главные секреты

Людмила Гуляева выделяет несколько критериев, которыми должен владеть бизнес:

подробное изучение условий грантового конкурса и тщательная проверка соответствия вашей компании требованиям конкурса. Не почитав условия, вы будете своими руками снижать шансы получить финансирование.

Не почитав условия, вы будете своими руками снижать шансы получить финансирование. наличие бизнес-плана, четких измеримых целей, в том числе показателей экономической эффективности проекта. Грантовая заявка обычно требует как минимум описания экономических плановых показателей деятельности предприятия, конкурентных преимуществ продукта и целевого рынка компании, команды и системы управления, обычно содержащейся в бизнес-плане.

Грантовая заявка обычно требует как минимум описания экономических плановых показателей деятельности предприятия, конкурентных преимуществ продукта и целевого рынка компании, команды и системы управления, обычно содержащейся в бизнес-плане. уровень готовности продукта. Если раньше грантодатели активно финансировали проекты на стадии идеи, то сейчас большинство грантовых программ ожидают, что вы предложите рабочий прототип инновационного продукта.

Если раньше грантодатели активно финансировали проекты на стадии идеи, то сейчас большинство грантовых программ ожидают, что вы предложите рабочий прототип инновационного продукта. прозрачность и открытость бизнеса. Ваши шансы на успех в грантах растут, если вы ведете эффективную коммуникацию как компания в социальных сетях, имеете действенный вебсайт.

Можно сделать вывод, что написание грантовых заявок - это искусство, которому нужно учиться.

"Много грантов я не выиграл. Говорю откровенно, это нормальные вещи. Я всегда говорю себе и семье, что мы можем написать сто грантов и хотя бы один выиграть. Мы никогда не опускаем руки, даже если у нас первое поражение, третье, сотое", - делится опытом Сергей.

Эксперт в свою очередь добавляет, что гранты - это очень эффективный способ для развития бизнеса, хоть и не простой. Однако нужно четко уяснить для себя одно: вы должны точно понимать, для чего вам эти деньги. Иначе - ничего не получится.

Где искать гранты на собственное дело

Найти информацию о грантовых конкурсах вы можете на этих ресурсах:

Сергей добавляет, что в ветеранском сообществе они делятся разными возможностями с собратьями.

"У нас есть такое правило: "Свой к своему за своим". Мы друг другу с ребятами помогаем. Если я владею информацией, то я подсказываю. Я это называю ветеранским бизнесом", - говорит предприниматель.

Военные ВСУ могут получить поддержку от государства на собственный бизнес (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Отдельно в Украине также предоставляют гранты на развитие собственного дела ветеранам.

Для того чтобы подать заявку на грантовую поддержку, необходимо:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете на порталі Дія с помощью электронной подписи

заполнить онлайн-заявление по ссылке

прикрепить бизнес-план по форме. С примером заполненного бизнес-плана можно ознакомиться здесь. Он должен содержать подробное описание бизнес-процессов, детализацию бизнес-идеи, на что именно вы планируете использовать грантовые средства, какие собственные источники поступлений для реализации проекта у вас есть, платы по ценообразованию, целевых клиентов, преимущества вашего продукта или услуг и т. д.

подписать электронной подписью и отправить

Сумма гранта может составлять:

до 250 000 гривен - подать заявление могут только ветераны. Получатель гранта должен создать одно рабочее место.

до 500 000 гривен - подать заявление может муж или жена ветерана. Программа покрывает до 70% стоимости проекта, а получатель гранта должен создать два рабочих места.

до 1 миллиона гривен - подать заявление может ветеран, зарегистрированный как ФЛП от 3 лет. Программа покрывает 70% стоимости проекта. Получатель гранта должен создать четыре рабочих места, два из которых должны занять участники боевых действий.

Ветеран также дает несколько своих советов другим военным, которые намерены открыть собственное дело: станьте стабильными на рынке и не пренебрегайте образовательными грантами.