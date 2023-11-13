Не завжди застуда. Лікар розказала, що робити, якщо болить горло

Біль у горлі - це може означати початок ГРВІ, але не у всіх випадках.
Що робити, якщо ви відчули цей стан, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram педіатра Даші Власенко.
Спочатку подумайте, чи могли ви чимось його подряпати, чи обпекти(сухарі, рибна кістка, гарячі напої).
Якщо так, то випийте системне знеболювальне(парацетамол/ібупрофен), але обов'язково покажіться лікарю найближчим часом.
Якщо ви чи дитина ввечері, менш ніж за годину до сну їли пили і, крім болю в горлі, немає ні нежиті, ні порушення загального стану, то є ймовірність, що це закидання кислоти зі шлунка. Ібупрофен при цьому стані приймати не варто.
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Парацетамол - можна, але спочатку можете спробувати випити антацид з алюмінієм (Маалокс, Альмагель, Фосфалюгель). Якщо раніше були проблеми зі шлунком вам треба до гастроентеролога.
Якщо крім горла є печіння в носоглотці, закладений ніс, кашель, то швидше за все це початок ГРВІ.
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Додатково можна
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