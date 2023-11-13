Не всегда простуда. Врач рассказала, что делать, если болит горло

Почему может болеть горло?

Сначала подумайте, могли ли вы чем-то его поцарапать или обжечь (сухари, рыбная кость, горячие напитки).

Если да, то выпейте системное обезболивающее (парацетамол/ибупрофен), но обязательно покажитесь врачу в ближайшее время.

Если вы или ребенок вечером, менее чем за час до сна ели и пили и, кроме боли в горле, нет ни насморка, ни нарушения общего состояния, то есть вероятность, что это забрасывание кислоты из желудка. Ибупрофен при этом состоянии принимать не следует.

Парацетамол - можно, но сначала можете попробовать выпить антацид с алюминием (Маалокс, Альмагель, Фосфалюгель). Если раньше были проблемы с желудком вам нужно к гастроэнтерологу.

Начало ОРВИ

Если кроме горла есть жжение в носоглотке, заложен нос, кашель, то, скорее всего, это начало ОРВИ.

Пейте/ешьте холодное - это снимает боль.

Рассасывайте леденцы и жуйте жвачку. Это вызывает выработку слюны, увлажняет горло и становится легче.

Полоскать горло можно, растворив 1/2 чайной ложки соли на 200 мл воды, это будет снимать сухость, облегчить боль

Если ребенок не умеет сплевывать и вообще не хочет полоскать - не надо принудительно

Можете выпить системное обезболивающее парацетамол или ибупрофен

Если от всего вышесказанного боль не проходит - нужен врач

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Дополнительно можно

Препараты с бензидамином (лучше таблетки или раствор для полоскания) с 4 лет спрей, леденцы - с 6 лет, раствор для полоскания с 12 лет⠀

Алюминийсодержащие антациды (особенно эффективно, если есть язвы на слизистой)

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