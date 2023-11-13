Не всегда простуда. Врач рассказала, что делать, если болит горло

Боль в горле - это может означать начало ОРВИ, но не во всех случаях.
Что делать, если вы почувствовали это состояние, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram педиатра Даши Власенко.
Сначала подумайте, могли ли вы чем-то его поцарапать или обжечь (сухари, рыбная кость, горячие напитки).
Если да, то выпейте системное обезболивающее (парацетамол/ибупрофен), но обязательно покажитесь врачу в ближайшее время.
Если вы или ребенок вечером, менее чем за час до сна ели и пили и, кроме боли в горле, нет ни насморка, ни нарушения общего состояния, то есть вероятность, что это забрасывание кислоты из желудка. Ибупрофен при этом состоянии принимать не следует.
Парацетамол - можно, но сначала можете попробовать выпить антацид с алюминием (Маалокс, Альмагель, Фосфалюгель). Если раньше были проблемы с желудком вам нужно к гастроэнтерологу.
Если кроме горла есть жжение в носоглотке, заложен нос, кашель, то, скорее всего, это начало ОРВИ.
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