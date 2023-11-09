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7 доступних продуктів, які найкраще збагачують організм вітаміном D

Четвер 09 листопада 2023 07:01
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7 доступних продуктів, які найкраще збагачують організм вітаміном D У яких продуктах найбільше вітаміну D (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Восени і взимку треба особливо ретельно дбати про надходження вітаміну D в організм. Найкраще його отримувати з їжі. Тим паче, що є чимало доступних продуктів, які містять багато цього вітаміну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію сайту Eat This, Not That.

Консервовані сардини

Вміст вітаміну D в одній банці дорівнює 48% денної норми.

Зазначимо, що для дорослого віком від 19 до 70 років добова норма вітаміну D становить 600 МО, а людям за 70 років - 800 МО на день.

Консервовані сардини - це простий і доступний спосіб отримати додаткову кількість вітаміну D, який необхідний для кісток і мозку. Сардини можна їсти, як окремо, так і у вигляді бутербродів із крекерів. Або ж можна зробити салат, додавши до риби цибулю, майонез та улюблені спеції.

Молоко

Вміст вітаміну D в одній чашці дорівнює 20% денної норми.

Звичайне коров’яче молоко містить невеликі кількості вітаміну D, але є бренди, які збагачують молоко додаванням різних вітамінів і мінералів.Тому слід уважно читати упаковку продукту. Всього одна чашка такого молока покриє п'яту частину денної потреби у вітаміні D.

Риб'ячий жир

Вміст вітаміну D на 1 чайну ложку дорівнює 75% денної норми.

За даними клініки Майо, вчені виявили, що риб’ячий жир допомагає зменшити біль у пацієнтів з артритом, контролювати артеріальний тиск і холестерин, а також знижує ризик серцевих захворювань. Разом із цими перевагами ви також отримуєте три чверті добової норми вітаміну D лише з однією чайною ложкою риб’ячого жиру.

Грецький йогурт

Вміст вітаміну D у 150 мг дорівнює 9% денної норми.

Хоч порівняно із попередніми продуктами грецький йогурт містить не надто багато вітаміну D, втім цей рівень можна легко підвищити, додавши трохи збагачених пластівців для сніданку.

Яйця

Вміст вітаміну D в 1 великому яйці дорівнює 8% денної норми.

Яйця найбільш відомі тим, що містять білок і холін - поживну речовину, необхідну для метаболізму, когнітивних функцій і здорової м’язової тканини, але у яйцях також є вітамін D. З'ївши два яйця на сніданок ви вже отримаєте 16% від необхідної дози.

Атлантичний лосось

Вміст вітаміну D в 90 г філе дорівнює 75% денної норми.

Вирощений на фермах лосось часто містить менше вітаміну D, ніж дикий, але навіть із промислової риби ви покриєте три чверті денних потреб. Лосося найкраще запікати і поєднувати з салатом чи овочами.

Сир Чедер

Вміст вітаміну D в одній склянці дорівнює 5% денної норми.

Крім того, що цей сир містить вітамін D, ви з нього отримаєте ще й велику дозу білка та кальцію, які також необхідні для здоров'я кісток.

Раніше ми писали про те, які продукти шкодять печінці.

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Вітамін D здоровя Корисні властивості продуктів