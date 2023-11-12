Лікар пояснила, які чаї найкраще пити для зміцнення здоров'я восени

У холодну пору року треба збагачувати організм необхідними мінералами та вітамінами. Зміцнити здоров'я та покращити самопочуття, особливо після хвороби, допоможуть натуральні трав'яні чаї. Їх додатковою перевагою є й те, що можна самостійно комбінувати інгредієнти, залежно від смакових уподобань та потреб організму.

Про те, які чаї найкраще пити для зміцнення здоров'я, розповіла алерголог Ольга Тарнавська ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler).

Які чаї найкраще зміцнюють імунітет

"При високій частоті вірусних захворювань, коли доводиться застосовувати хімічні лікарські засоби, які в результаті негативно впливають на інші системи та органи, доцільно зміцнити свій імунітет. Робити це потрібно різними способами, у тому числі за допомогою різних трав'яних чаїв", - каже лікар.

Для цього Тарнавська радить вибирати чай, у складі якого є нижче наведені інгредієнти.

Евкаліпт - рослина відома у всьому світі своїми цілющими властивостями завдяки тому, що в його хімічному складі багато ефірних олій.

"Правильно заварюючи листя евкаліпта, можна без аптечних препаратів зменшити температуру, ефективно боротися з патогенними бактеріями, вивести мокротиння з бронхів, легень. Позитивна дія евкаліпта поширюється і на тканини органів шлунково-кишкового тракту", - каже Тарнавська.

Звіробій - ця рослина багата на нікотинову кислоту, ефірні олії, вітаміни А, В, С, РР. Чай з цією травою має м'яку, але досить ефективну протимікробну та протизапальну дію, сприяє поліпшенню кровообігу, жовчовиділення, травних процесів.

Шавлія - ​​ще один дієвий природний антибіотик.

"Крім позитивного ефекту при захворюваннях дихальних шляхів, ротової порожнини, чай із шавлією сприяє зміцненню пам'яті, покращує роботу мозку. Особливо рекомендується вживати гарячий чай із шавлією під час лікування бронхіту", - пояснює лікар.

Липа - у квітках цього дерева міститься вітамін А, С, а також сапоніни, дубильні речовини. Чаю з липою рекомендують пити для прискорення одужання при запальних, простудних захворюваннях, невралгіях, дитячих інфекціях.

Каркаде - напій, який включає квітки суданської троянди, допомагає не тільки нормалізувати тиск, а й вивести токсини, зміцнити судини, покращити роботу печінки та органів ШКТ.

Календула - квітки рослини, які застосовуються для виготовлення чаїв, містять природні фітонциди. Вони надають ефективний вплив як протизапальний засіб. Також у хімічному складі цієї рослини є ефірні олії, цінні органічні кислоти.

Чебрець - вважається однією із найкорисніших для здоров'я рослин.

"Вживання чаю з цією травою допомагає зміцнити імунітет, швидше впоратися з будь-якими захворюваннями - застудними, бактеріальними, вірусними. Антисептичні властивості обумовлені наявністю у складі вітамінів С, В, багатим набором мікроелементів, флавоноїдами, дубильними речовинами", - говорить алерголог.

Що додати у чай, щоб підсилити корисну дію

За словами лікаря, щоб зміцнити імунітет, чудово підійдуть такі трави, фрукти, ягоди:

шипшина та обліпиха

подорожник

вишня, смородина та ожина

брусниця

м'ята

"Регулярне вживання чаю з такими компонентами допоможе налагодити обмін речовин, збалансувати концентрацію мікроелементів в організмі. Навіть за несприятливих погодних умов чи негативних факторів навколишнього середовища організм буде в результаті більш стійким до різних захворювань. Окремо хочу відзначити імбирний чай для підвищення імунітету та застуди", - каже Тарнавська.