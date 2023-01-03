"Завжди тепла і ніжна": українська співачка замилувала вагітними фото

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка носить під серцем дитину, замилувала новими фото.
Ніжні й теплі світлини артистка, яка навіть вагітною регулярно виступає перед українськими військовими, які захищають нашу землю від російських окупантів, опублікувала у своєму Instagram.
"Сил і настрою немає. Натомість є класні фото, щоб підняти його і почитати ваші теплі коменти", - написала Світлана.
Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)
Також вона запропонувала своїм підписникам вгадати, на якому вона зараз місяці вагітності.
І відповіді коментаторів не змусили себе довго чекати.
Крім того, усі відзначають красу і ніжність Тарабарової.
Ми зібрали кілька теплих коментарів. І ось вони:
Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)
Ну і більшість фоловерів написали, що 32-річна Світлана зараз перебуває на 7-8 місяці вагітності…
Зауважимо, про те, що родину співачки чекає поповнення, стало відомо у листопаді минулого року. Швидше за все, вже скоро малюк з’явиться на світ.
Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)
Також відома й стать дитини.
“Хлопці - до продовження війни, а дівчата - до перемоги. Хай на нас чекає перемога”, - сказала зірка в одному з останніх інтерв’ю.
Народжувати Тарабарова, судячи з усього, буде у "Лелеці".
Світлана Тарабарова з родиною (фото: instagram.com/tarabarova)
Нагадаємо, артистка у 2016 році вийшла заміж за свого директора Олексія Бондаря.
Через два роки у подружжя народився первісток Іван, а ще через два - донечка Марія.
Світлана Тарабарова з родиною (фото: instagram.com/tarabarova)
Раніше ми писали, що 4-річний син Тарабарової зворушливо звернувся до ЗСУ.