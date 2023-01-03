"Завжди тепла і ніжна": українська співачка замилувала вагітними фото

"Сил і настрою немає. Натомість є класні фото, щоб підняти його і почитати ваші теплі коменти", - написала Світлана.

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Також вона запропонувала своїм підписникам вгадати, на якому вона зараз місяці вагітності.

І відповіді коментаторів не змусили себе довго чекати.

Крім того, усі відзначають красу і ніжність Тарабарової.

Ми зібрали кілька теплих коментарів. І ось вони:

Красунечка

Все буде добре! Ви як сонце, завжди тепла, ніжна, позитивна, яскрава і сяюча. Захоплююсь вами. Тож тільки гарного настрою та позитиву!

Добра вам, миру та міцного здоров'я всій вашій родині!

Ви прекрасна

Милашка, сонечко, просто красуня!

Дуже гарна

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Ну і більшість фоловерів написали, що 32-річна Світлана зараз перебуває на 7-8 місяці вагітності…

Зауважимо, про те, що родину співачки чекає поповнення, стало відомо у листопаді минулого року. Швидше за все, вже скоро малюк з’явиться на світ.

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Також відома й стать дитини.

“Хлопці - до продовження війни, а дівчата - до перемоги. Хай на нас чекає перемога”, - сказала зірка в одному з останніх інтерв’ю.

Народжувати Тарабарова, судячи з усього, буде у "Лелеці".

Світлана Тарабарова з родиною (фото: instagram.com/tarabarova)

Нагадаємо, артистка у 2016 році вийшла заміж за свого директора Олексія Бондаря.

Через два роки у подружжя народився первісток Іван, а ще через два - донечка Марія.

Світлана Тарабарова з родиною (фото: instagram.com/tarabarova)