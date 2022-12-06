ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Дякую, що захищаєте маму": 4-річний син Тарабарової зворушливо звернувся до ЗСУ

Новость на русском →
Вівторок 06 грудня 2022 16:58
"Дякую, що захищаєте маму": 4-річний син Тарабарової зворушливо звернувся до ЗСУ Син Світлани Тарабарової звернувся до ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У День Збройних сил України, який щорічно відзначається 6 грудня, 4-річний син співачка Світлани Тарабарової звернувся до військових та поділився зовсім не дитячими думками.

Відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Що сказав хлопчик ЗСУ

Зазначимо, що Тарабарова зараз чекає на третього малюка та виховує 4-річного сина Івана й 2-річну доньку Марію.

Ваня подякував військовим, за те, що вони захищають Україну.

"Дякую нашим захисникам за те, що захищаєте мого песика, мою сестру, тата і маму, наш дім. І нашу Україну. Ура!" - сказав Іван.

Також Світлана доповнила, що це щирі слова хлопчика, який вірить у перемогу України.

"Дякую всім воїнам за справедливість, за сміливість, за майбутнє", - зазначила співачка.

&quot;Дякую, що захищаєте маму&quot;: 4-річний син Тарабарової зворушливо звернувся до ЗСУСвітлана Тарабарова з дітьми (instagram.com/tarabarova)

Нещодавно Тарабарова розповідала про реакцію рідних на її третю вагітність.

Також співачка зі сльозами на очах розповіла про фінансові проблеми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Світлана Тарабарова