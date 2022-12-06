"Дякую, що захищаєте маму": 4-річний син Тарабарової зворушливо звернувся до ЗСУ

У День Збройних сил України, який щорічно відзначається 6 грудня, 4-річний син співачка Світлани Тарабарової звернувся до військових та поділився зовсім не дитячими думками.

Відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram .

Що сказав хлопчик ЗСУ

Зазначимо, що Тарабарова зараз чекає на третього малюка та виховує 4-річного сина Івана й 2-річну доньку Марію.

Ваня подякував військовим, за те, що вони захищають Україну.

"Дякую нашим захисникам за те, що захищаєте мого песика, мою сестру, тата і маму, наш дім. І нашу Україну. Ура!" - сказав Іван.

Також Світлана доповнила, що це щирі слова хлопчика, який вірить у перемогу України.

"Дякую всім воїнам за справедливість, за сміливість, за майбутнє", - зазначила співачка.

Світлана Тарабарова з дітьми (instagram.com/tarabarova)