Життя триває: Світлана Тарабарова втретє стане мамою (фото)

Тарабарова опублікувала лише дві світлини, на яких вона у чорному піджаку тримає в руках тест на вагітність. На ньому чітко видно дві смужки.

"Життя триває 3.0", - написала майбутня багатодітна мама під фото.

Світлана Тарабарова вагітна втретє (фото: instagram.com/tarabarova)

У коментарях під публікацією колеги щиро вітають Світлану, виражають захоплення нею та бажають берегти її внутрішнє світло.

Нагадаємо, що Тарабарова вже має двійко діток. 9 вересня 2018 року вона народила сина Івана, а 23 вересня 2020 доньку Марію. З 2016 року зірка перебуває в шлюбі з Олексієм Бондарем.