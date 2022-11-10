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Життя триває: Світлана Тарабарова втретє стане мамою (фото)

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Четвер 10 листопада 2022 11:11
Життя триває: Світлана Тарабарова втретє стане мамою (фото) Світлана Тарабарова оголосила про третю вагітність (фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Юлія Гаюк

Співачка Світлана Тарабарова поділилася з шанувальниками приголомшливою новиною. Виявляється, артистка носить під серцем третю дитину.

Термін вагітності та стать дитини ще невідомі.

Щасливими фото виконавиця поділилася у своєму Instagram.

Тарабарова опублікувала лише дві світлини, на яких вона у чорному піджаку тримає в руках тест на вагітність. На ньому чітко видно дві смужки.

"Життя триває 3.0", - написала майбутня багатодітна мама під фото.

Життя триває: Світлана Тарабарова втретє стане мамою (фото)Життя триває: Світлана Тарабарова втретє стане мамою (фото)

Світлана Тарабарова вагітна втретє (фото: instagram.com/tarabarova)

У коментарях під публікацією колеги щиро вітають Світлану, виражають захоплення нею та бажають берегти її внутрішнє світло.

Нагадаємо, що Тарабарова вже має двійко діток. 9 вересня 2018 року вона народила сина Івана, а 23 вересня 2020 доньку Марію. З 2016 року зірка перебуває в шлюбі з Олексієм Бондарем.

Раніше ми розповідали про те, що Еліна Світоліна вперше стала мамою.

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