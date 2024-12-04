Зменшує стрес та допомагає виспатись: дерматолог назвав корисний аксесуар для сну

Дерматолог

До того ж вони чинять фізичний тиск на шкіру під очима та видаляють зайву рідину, яка сприяє набрякам. Це може зменшити темні кола, якщо вони є результатом набряклості.

Як вибрати маску для сну

Обов'язково поміряйте виріб перед покупкою. Він не повинен перетискати голову або вільно бовтатися, але при цьому має притримувати повіки. Найкраща пов'язка та, про наявність якої забуваєш вже через кілька хвилин.

Також дуже важливо, щоб вона не пропускала світло.

Якщо ви купуєте маску для подорожей, хорошим доповненням буде спеціальний чохол або коробочка, що захистить аксесуар від дорожнього пилу і контакту з іншими речами.