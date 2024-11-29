Ця маска з трьох інгредієнтів чудово зволожує та омолоджує шкіру обличчя

Маску для обличчя, яка буде зволожувати шкіру та розгладжувати зморшки, можна зробити самим. До того всі інгредієнти для неї є у кожного вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Як зробити маску для обличчя

Експерт з краси Вібха Гамбхір розповіла, що її рецепт домашньої маски може зробити шкіру блискучою та боротися зі зморшками.

"Ця маска для обличчя з трьох інгредієнтів - це мій вибір для гладкої, зволоженої та сяючої шкіри", - зазначила вона.

Почніть із того, що налийте склянку молока в миску. Саме такий інгредієнт є основою. За словами експерта, продукт насичений молочною кислотою, щоб ніжно відлущити відмерлі частинки шкіри.

Далі додайте чотири столові ложки кукурудзяного борошна - він широко доступний і надає масці кремову текстуру. Якщо такого борошна немає, можна використати рисове.

Завершіть домашню маску чайною ложкою оливкової олії, яка добре зволожує. Змішавши все рівномірно, нанесіть маску на чисте обличчя. Дайте їй подіяти приблизно 20 хвилин, а потім змийте теплою водою.

Експерт стверджує, що поєднання цих простих інгредієнтів допомагає відлущити та освітлити шкіру, а також розгладити тонкі лінії зморшок та підвищити еластичність.

"Це як дати своїй шкірі велику дозу гідратації. Подібна маска відмінно справляється з цими ефектами", - додала вона.

Варто також включити вітамін D у свій раціон, щоб допомогти збалансувати шкіру в зимові місяці.

Застереження при використанні масок

При нанесенні будь-якої маски на обличчя варто припинити процедури, якщо: