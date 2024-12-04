Уменьшает стресс и помогает выспаться: дерматолог назвал полезный аксессуар для сна

Дерматолог

К тому же они оказывают физическое давление на кожу под глазами и удаляют лишнюю жидкость, способствующую отекам. Это может уменьшить темные круги, если они являются результатом отечности.

Как выбрать маску для сна

Обязательно измерьте изделие перед покупкой. Он не должен пережимать голову или свободно болтаться, но при этом должен придерживаться веки. Лучшая повязка та, о наличии которой забываешь уже через несколько минут.

Также очень важно, чтобы она не пропускала свет.

Если вы приобретаете маску для путешествий, хорошим дополнением будет специальный чехол или коробочка, что защитит аксессуар от дорожной пыли и контакта с другими вещами.