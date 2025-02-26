Завжди мають бути під рукою. 5 найкорисніших для здоров'я спецій

Кориця

Кориця є однією з найвідоміших і часто використовуваних спецій, її можна використовувати як для приготування солодких, так і для солоних страв.

Є численні дослідження, які демонструють вплив кориці на зниження рівня глюкози в крові. Лише 500 міліграмів кориці (приблизно 1/4 чайної ложки) три рази на день можуть знизити рівень глюкози в крові натще та після їжі у людей із переддіабетом.

Біологічно активні сполуки кориці мають антиоксидантну, протимікробну, протипухлинну та протигрибкову дію. Існують навіть деякі попередні докази того, що кориця може допомогти знизити загальний рівень холестерину та тригліцеридів.

На кухні кориця може вийти далеко за межі її повсюдного використання. Палички кориці можна використовувати для додання аромату кориці таким напоям, як чай чи кава.

Мелену корицю можна додавати до смузі, йогурту, граноли, випічки, використовувати як частину прянощів або приправ для м’яса та овочів або просто посипати зверху.

Куркума

Переваги куркуми для здоров’я численні, а її активна сполука куркумін є однією з найбільш вивчених фітохімічних речовин завдяки потужній протизапальній дії і протираковим властивостям.

Деякі дослідження показують, що куркумін може пригнічувати ріст пухлинних клітин, а також зменшувати маркери запалення в організмі. Куркума також може допомогти знизити загальний рівень холестерину та тригліцеридів.

Крім того, є деякі докази того, що куркумін може відігравати роль у лікуванні симптомів депресії.

Куркуму можна додавати до різноманітних продуктів, від овочів і зернових до супів і рагу до каррі, а також до смузі та закусок.

Імбир

Імбир можна споживати як свіжий корінь або висушити і подрібнити, використовувати як спецію.

Він також містить активну сполуку під назвою гінгерол, яка містить фітонутрієнти, які діють як антиоксидант, а також мають противірусні, протигрибкові, антибактеріальні, протизапальні та знеболюючі властивості..

Імбир може допомогти полегшити симптоми нудоти та біль, пов’язаний з ревматизмом.

Сушений імбир має сильний концентрований смак. Мелений зазвичай використовується у випічці в поєднанні зі спеціями, такими як кориця, гвоздика та мускатний горіх.

Насіння фенхелю

Активна сполука анетол - це те, що надає фенхелю яскраво виражений анісовий аромат і смак. Анетол має протизапальні, антимікробні та антиоксидантні властивості, а також сприяє травленню.

Лише 1 столова ложка насіння фенхелю містить 2 грами клітковини та є чудовим джерелом марганцю (важливий мінерал для різноманітних функцій організму, включаючи метаболізм, засвоєння кальцію, регуляцію рівня цукру в крові, роботу мозку та нервів). Насіння фенхелю також містять кальцій, залізо, магній і калій.

Насіння фенхелю використовуються в солодких і солоних стравах по всьому світу. Його можна додавати в хліб перед випічкою, а також використовувати в сумішах спецій і приправах для риби, птиці та морепродуктів.

Паприка

Паприка доступна в трьох варіантах: солодка, гостра та копчена.

Паприка містить активну сполуку капсаїцин, яка має ряд переваг для здоров’я завдяки своїм антиоксидантним і протизапальним властивостям.

Чим гостріша паприка, то більше капсаїцину вона містить. Вона також має напрочуд концентровану кількість вітамінів і мінералів, включаючи залізо, вітамін А, вітамін Е і вітамін В6, а також різноманітні фітохімічні речовини.

Всього 1 столова ложка паприки забезпечує майже 20% вашої добової потреби у вітаміні А.