Всегда должны быть под рукой. 5 самых полезных для здоровья специй

Корица

Корица является одной из самых известных и часто используемых специй, ее можно использовать как для приготовления сладких, так и для соленых блюд.

Есть многочисленные исследования, которые демонстрируют влияние корицы на снижение уровня глюкозы в крови. Всего 500 миллиграммов корицы (примерно 1/4 чайной ложки) три раза в день могут снизить уровень глюкозы в крови натощак и после еды у людей с преддиабетом.

Биологически активные соединения корицы обладают антиоксидантным, противомикробным, противоопухолевым и противогрибковым действием. Существуют даже некоторые предварительные доказательства того, что корица может помочь снизить общий уровень холестерина и триглицеридов.

На кухне корица может выйти далеко за пределы ее повсеместного использования. Палочки корицы можно использовать для придания аромата корицы таким напиткам, как чай или кофе.

Молотую корицу можно добавлять в смузи, йогурт, гранолу, выпечку, использовать как часть пряностей или приправ для мяса и овощей или просто посыпать сверху.

Куркума

Преимущества куркумы для здоровья многочисленны, а ее активное соединение куркумин является одним из наиболее изученных фитохимических веществ благодаря мощному противовоспалительному действию и противораковым свойствам.

Некоторые исследования показывают, что куркумин может подавлять рост опухолевых клеток, а также уменьшать маркеры воспаления в организме. Куркума также может помочь снизить общий уровень холестерина и триглицеридов.

Кроме того, есть некоторые доказательства того, что куркумин может играть роль в лечении симптомов депрессии.

Куркуму можно добавлять в различные продукты, от овощей и зерновых до супов и рагу до карри, а также в смузи и закуски.

Имбирь

Имбирь можно потреблять как свежий корень или высушить и измельчить, использовать как специю.

Он также содержит активное соединение под названием гингерол, которое содержит фитонутриенты, которые действуют как антиоксидант, а также обладают противовирусными, противогрибковыми, антибактериальными, противовоспалительными и обезболивающими свойствами.

Имбирь может помочь облегчить симптомы тошноты и боль, связанную с ревматизмом.

Сушеный имбирь имеет сильный концентрированный вкус. Молотый обычно используется в выпечке в сочетании со специями, такими как корица, гвоздика и мускатный орех.

Семена фенхеля

Активное соединение анетол - это то, что придает фенхелю ярко выраженный анисовый аромат и вкус. Анетол обладает противовоспалительными, антимикробными и антиоксидантными свойствами, а также способствует пищеварению.

Всего 1 столовая ложка семян фенхеля содержит 2 грамма клетчатки и является прекрасным источником марганца (важный минерал для различных функций организма, включая метаболизм, усвоение кальция, регуляцию уровня сахара в крови, работу мозга и нервов). Семена фенхеля также содержат кальций, железо, магний и калий.

Семена фенхеля используются в сладких и соленых блюдах по всему миру. Его можно добавлять в хлеб перед выпечкой, а также использовать в смесях специй и приправах для рыбы, птицы и морепродуктов.

Паприка

Паприка доступна в трех вариантах: сладкая, острая и копченая.

Паприка содержит активное соединение капсаицин, которое имеет ряд преимуществ для здоровья благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Чем острее паприка, тем больше капсаицина она содержит. Она также имеет удивительно концентрированное количество витаминов и минералов, включая железо, витамин А, витамин Е и витамин В6, а также разнообразные фитохимические вещества.

Всего 1 столовая ложка паприки обеспечивает почти 20% вашей суточной потребности в витамине А.