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Кому категорично не можна їсти часник: як вживати, щоб не нашкодити

Вівторок 20 лютого 2024 11:11
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Кому категорично не можна їсти часник: як вживати, щоб не нашкодити Кому не можна їсти часник (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Часник має природні антисептичні властивості, проте в поєднанні з деякими продуктами може завдати шкоди організму людини. Крім того, існують інші протипоказання.

Які саме, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі використані дані з сайтів Health.com, Eat this not that.

Чим корисний часник

Часник не є імуномодулятором і не володіє імуностимулюючою дією. Однак завдяки алліну, що входить до його складу, він виявляє виражені противірусні властивості.

Часник відносять до продуктів, що містять природні фітонциди - летючі біологічно активні речовини, що здатні знищувати бактерії.

Наявні в часнику речовини підсилюють апетит, підвищують працездатність печінки, шлунка, кишківника, мають сечогінну, протиглистову, спазмолітичну, болезаспокійливу і протимікробними діями.

Кому не можна їсти часник

При споживанні більше ніж трьох зубчиків часнику на день можуть виникнути нудота, шлункові спазми, підвищене газоутворення, діарея та головний біль.

Рекомендується утримуватися від вживання часнику натщесерце, особливо при високій кислотності шлункового соку, оскільки це може призвести до загострення виразкових захворювань шлунка.

Часник зазвичай виключають із раціону осіб, які страждають на епілепсію та мають часті харчові алергії.

Також він протипоказаний для вживання людям із захворюваннями печінки і нирок, виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки, а також захворюваннями кишківника та гемороєм.

Лікарі не рекомендують вживати часник жінкам під час вагітності, а також годування груддю.

Фахівці стверджують, що здоровій людині досить з'їдати в день 1-2 зубчики часнику для підтримки імунітету і профілактики різних захворювань. Максимальна доза - 3-5 зубчиків свіжого часнику в день.

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