Завжди має бути у раціоні. Лікар назвала продукт, який важливий для мозку дітей

Вживання риби має позитивний вплив на здоров’я дітей, сприяючи їхньому фізичному розвитку та покращуючи функції мозку. Важливо знати, скільки риби їсти щодня, для отримання максимальної користі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Дослідники з Бристольського університету у Великій Британії заявили, що морепродукти є багатим джерелом омега-3 жирних кислот, селену та йоду, які, як відомо, відіграють важливу роль у розвитку мозку та когнітивних функціях.
Здорове та збалансоване харчування повинне включати принаймні дві порції риби на тиждень, включно з жирною рибою, такою як лосось, скумбрія або сардини.
Батькам варто давати дітям принаймні одну порцію жирної риби на тиждень.
Доктор Керолайн Тейлор сказала, що вживання риби під час вагітності може також мати позитивний вплив на розвиток дитини.
Результати показали, що у семирічних дітей, які не вживали рибу, у порівнянні з тими, хто їв щонайменше 190 грамів щотижня, на 35% частіше демонстрували "неоптимальну просоціальну поведінку". Серед дев’ятирічних дітей цей показник зріс до 43%.
Риба є цінним джерелом поживних речовин для дітей і має низку переваг для їхнього розвитку:
Загалом, регулярне вживання риби допомагає дітям рости здоровими, розвиватися розумово та фізично.
Додамо, що для розвитку мозку дітей важливо включати в раціон не тільки рибу, а й такі продукти:
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