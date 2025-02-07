Скільки води і молока треба пити дітям у 5, 9 і 14 років: названа оптимальна кількість

Те, що п’ють діти та підлітки, має великий вплив на їх здоров’я. Експерт назвав точну кількість молока та води, яку потрібно випити дітям у 5, 9 і 14 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Healthy eating research .

Загальні потреби гідратації

Експерти з дослідження здорового харчування з Академії харчування та дієтології розповіли, що індивідуальна потреба в рідині залежить від віку, статі, ваги, фізичної активності та інших факторів, таких як клімат.

Однак, щоб уникнути зневоднення, дітям в середньому потрібно випивати такі кількості на день:

5-8 років - 1 л рідини на день

9-13 років - 1,5-2 л на день

підліткам 14-18 років потрібно випивати приблизно 2-2,5 л рідини на день

Скільки води пити на день

Дитина повинна пити не солодку та не газовану воду, а задовільняти водний баланс звичайною.

У різному віці потрібно пити таку кількість води на день:

5-8 років - 1 л

9-13 років - майже 2 л

14-18 років - 2,5 л води на день

Кількість води, яка потрібна кожній дитині, щодня змінюється залежно від того, наскільки вони активні, погоди та кількості рідини, яку вони отримують з інших продуктів.

Наприклад, якщо 8-річна дитина п’є максимальну рекомендовану кількість молока та соку, тоді їй потрібно буде споживати лише 0,5 л води, щоб задовольнити свої потреби в гідратації.

Добова потреба молока для дітей

Звичайне пастеризоване молоко рекомендовано пити дітям 5-18 років. Якщо дитина п’є молоко, то вона може пити менше води, щоб задовольнити потреби в гідратації.

Однак, якщо вона задовольняє частину своїх потреб у молочних продуктах за допомогою йогурту та сиру і п’є менше молока, їй потрібно буде збільшити кількість води.

Рекомендовані кількості молока:

5-8 років - 0,5 л на день

9-18 років - 0,7 л