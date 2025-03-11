Всегда должен быть в рационе. Врач назвала продукт, который важен для мозга детей

Употребление рыбы оказывает положительное влияние на здоровье детей, способствуя их физическому развитию и улучшая функции мозга. Важно знать, сколько рыбы есть ежедневно, для получения максимальной пользы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Исследователи из Бристольского университета в Великобритании заявили, что морепродукты являются богатым источником омега-3 жирных кислот, селена и йода, которые, как известно, играют важную роль в развитии мозга и когнитивных функциях.
Здоровое и сбалансированное питание должно включать по крайней мере две порции рыбы в неделю, включая жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия или сардины.
Родителям следует давать детям по крайней мере одну порцию жирной рыбы в неделю.
Доктор Кэролайн Тейлор сказала, что употребление рыбы во время беременности может также оказать положительное влияние на развитие ребенка.
Результаты показали, что у семилетних детей, которые не употребляли рыбу, по сравнению с теми, кто ел не менее 190 граммов каждую неделю, на 35% чаще демонстрировали "неоптимальное просоциальное поведение". Среди девятилетних детей этот показатель вырос до 43%.
Рыба является ценным источником питательных веществ для детей и имеет ряд преимуществ для их развития:
В общем, регулярное употребление рыбы помогает детям расти здоровыми, развиваться умственно и физически.
Добавим, что для развития мозга детей важно включать в рацион не только рыбу, но и такие продукты:
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