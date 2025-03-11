Завжди має бути у раціоні. Лікар назвала продукт, який важливий для мозку дітей

Вживання риби має позитивний вплив на здоров’я дітей, сприяючи їхньому фізичному розвитку та покращуючи функції мозку. Важливо знати, скільки риби їсти щодня, для отримання максимальної користі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Деталі дослідження

Дослідники з Бристольського університету у Великій Британії заявили, що морепродукти є багатим джерелом омега-3 жирних кислот, селену та йоду, які, як відомо, відіграють важливу роль у розвитку мозку та когнітивних функціях.

Здорове та збалансоване харчування повинне включати принаймні дві порції риби на тиждень, включно з жирною рибою, такою як лосось, скумбрія або сардини.

Батькам варто давати дітям принаймні одну порцію жирної риби на тиждень.

Доктор Керолайн Тейлор сказала, що вживання риби під час вагітності може також мати позитивний вплив на розвиток дитини.

Результати показали, що у семирічних дітей, які не вживали рибу, у порівнянні з тими, хто їв щонайменше 190 грамів щотижня, на 35% частіше демонстрували "неоптимальну просоціальну поведінку". Серед дев’ятирічних дітей цей показник зріс до 43%.

Користь риби для дітей

Риба є цінним джерелом поживних речовин для дітей і має низку переваг для їхнього розвитку:

Омега-3 жирні кислоти - риба, особливо жирні сорти, такі як лосось, скумбрія та тріска, містить омега-3, які необхідні для правильного розвитку мозку та нервової системи. Вони покращують пам’ять, концентрацію та когнітивні здібності

- риба, особливо жирні сорти, такі як лосось, скумбрія та тріска, містить омега-3, які необхідні для правильного розвитку мозку та нервової системи. Вони покращують пам’ять, концентрацію та когнітивні здібності Білок - риба є відмінним джерелом високоякісного білка, що сприяє росту і відновленню тканин, зміцнює імунітет і підтримує розвиток м’язів

- риба є відмінним джерелом високоякісного білка, що сприяє росту і відновленню тканин, зміцнює імунітет і підтримує розвиток м’язів Вітаміни та мінерали - риба багата на вітаміни (A, D, B12) та мінерали (йод, цинк, селен), які необхідні для здоров’я кісток, зору, імунної системи та нормального обміну речовин

- риба багата на вітаміни (A, D, B12) та мінерали (йод, цинк, селен), які необхідні для здоров’я кісток, зору, імунної системи та нормального обміну речовин Покращення серцево-судинної системи - Омега-3 жирні кислоти допомагають знижувати ризик серцево-судинних захворювань, підтримуючи здоров’я серця з раннього віку

Загалом, регулярне вживання риби допомагає дітям рости здоровими, розвиватися розумово та фізично.

Додамо, що для розвитку мозку дітей важливо включати в раціон не тільки рибу, а й такі продукти:

яйця - містять холін, який необхідний для вироблення нейротрансмітерів, що підтримують мозкову активність

- містять холін, який необхідний для вироблення нейротрансмітерів, що підтримують мозкову активність горіхи та насіння - багаті омега-3 і вітаміном Е, які підтримують когнітивні функції

- багаті омега-3 і вітаміном Е, які підтримують когнітивні функції ягоди (чорниця, полуниця, малина) - містять антиоксиданти, які допомагають захистити мозок від стресу і сприяють поліпшенню пам’яті

(чорниця, полуниця, малина) - містять антиоксиданти, які допомагають захистити мозок від стресу і сприяють поліпшенню пам’яті цільнозернові продукти (вівсянка, гречка, коричневий рис) - багаті на складні вуглеводи, які забезпечують мозок енергією

(вівсянка, гречка, коричневий рис) - багаті на складні вуглеводи, які забезпечують мозок енергією темний шоколад - містить флавоноїди, які покращують кровообіг в мозку та його функції

- містить флавоноїди, які покращують кровообіг в мозку та його функції авокадо - містить мононенасичені жири, які підтримують здоров’я мозку

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