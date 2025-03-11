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Всегда должен быть в рационе. Врач назвала продукт, который важен для мозга детей

Вторник 11 марта 2025 11:15
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Всегда должен быть в рационе. Врач назвала продукт, который важен для мозга детей Врач назвала продукт, который необходим для развития мозга детей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Употребление рыбы оказывает положительное влияние на здоровье детей, способствуя их физическому развитию и улучшая функции мозга. Важно знать, сколько рыбы есть ежедневно, для получения максимальной пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Детали исследования

Исследователи из Бристольского университета в Великобритании заявили, что морепродукты являются богатым источником омега-3 жирных кислот, селена и йода, которые, как известно, играют важную роль в развитии мозга и когнитивных функциях.

Здоровое и сбалансированное питание должно включать по крайней мере две порции рыбы в неделю, включая жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия или сардины.

Родителям следует давать детям по крайней мере одну порцию жирной рыбы в неделю.

Доктор Кэролайн Тейлор сказала, что употребление рыбы во время беременности может также оказать положительное влияние на развитие ребенка.

Результаты показали, что у семилетних детей, которые не употребляли рыбу, по сравнению с теми, кто ел не менее 190 граммов каждую неделю, на 35% чаще демонстрировали "неоптимальное просоциальное поведение". Среди девятилетних детей этот показатель вырос до 43%.

Польза рыбы для детей

Рыба является ценным источником питательных веществ для детей и имеет ряд преимуществ для их развития:

  • Омега-3 жирные кислоты - рыба, особенно жирные сорта, такие как лосось, скумбрия и треска, содержит омега-3, которые необходимы для правильного развития мозга и нервной системы. Они улучшают память, концентрацию и когнитивные способности
  • Белок - рыба является отличным источником высококачественного белка, который способствует росту и восстановлению тканей, укрепляет иммунитет и поддерживает развитие мышц
  • Витамины и минералы - рыба богата витаминами (A, D, B12) и минералами (йод, цинк, селен), которые необходимы для здоровья костей, зрения, иммунной системы и нормального обмена веществ
  • Улучшение сердечно-сосудистой системы - Омега-3 жирные кислоты помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживая здоровье сердца с раннего возраста

В общем, регулярное употребление рыбы помогает детям расти здоровыми, развиваться умственно и физически.

Добавим, что для развития мозга детей важно включать в рацион не только рыбу, но и такие продукты:

  • яйца - содержат холин, который необходим для выработки нейротрансмиттеров, поддерживающих мозговую активность
  • орехи и семена - богаты омега-3 и витамином Е, которые поддерживают когнитивные функции
  • ягоды (черника, клубника, малина) - содержат антиоксиданты, которые помогают защитить мозг от стресса и способствуют улучшению памяти
  • цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, коричневый рис) - богаты сложными углеводами, которые обеспечивают мозг энергией
  • темный шоколад - содержит флавоноиды, которые улучшают кровообращение в мозге и его функции
  • авокадо - содержит мононенасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье мозга

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