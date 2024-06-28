Завтра свято Петра та Павла: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Дата свята

Раніше день апостолів Петра та Павла відзначали 12 липня. Після переходу на новий церковний календар, дата змістилася та тепер свято на честь мучеників припадає на 29 червня.

Історія святих Петра і Павла

Петро одним із перших апостолів визнав Ісуса Христа месією. Займав важливу роль у поширенні християнства по всьому світу.

Павло був переслідувачем християн до того, як прийняв віру. Був одним із найвидатніших проповідників і основоположником ранньої християнської теології.

Апостоли Петро і Павло, були страчені, ставши символами відданості та жертовності.

Апостоли Петро та Павло (зображення: Вікіпедія)

Традиції свята

Святі Петро і Павло завжди дуже шанувалися в народі. Важливо до свята навести порядок в домі, адже 29 червня прибирати в домі категорично не можна.

Зранку, у день святкування, було заведено надягати найкращий одяг і йти до церкви. Дівчата часто прикрашали голови вінками з польових квітів, серед яких обов'язково повинен бути присутнім червоний мак.

Після відвідування храму заведено збиратися всією родиною за святковим столом. Головною стравою вважаються спеціальні святкові пончики на дріжджовому тесті.

Церква рекомендує молитися святим апостолам, просячи зцілення від хвороб і великого урожаю.

В багатьох регіонах України це свято вважають днем рибалок. Адже апостол Петро сам був рибалкою і благословляв людей, які займаються цим промислом.

Страта святого апостола Павла (зображення: petra-i-pavla.church.ua)

Що заборонено робити на Петра і Павла

Згідно з віруваннями і народними звичаями українців, сьогодні слід утриматися від таких дій:

Виконувати важку і брудну роботу

Займатися рукоділлям

Вживати алкогольні напої

Працювати на городі та в полі

Купатися та відпочивати біля водойм

Давати або просити в борг гроші

Вінчатися та хрестити дітей

Бути скупим і жадібним

Заздрити та пліткувати.

Народні прикмети і традиції цього дня

Холодний день передбачає неврожай і голодний рік

Дощ у цей день пророкує гарний урожай, і чим більше опадів, тим багатший буде врожай

Багато роси з ранку - до посухи

Спека весь день - буде морозне Різдво

Рибалки вірили, яким буде улов, таким буде і весь рік.

Вважається, що якщо сьогодні вмитися ключовою водою, можна забезпечити собі здоров’я на все життя.

Також існує повір’я, що якщо не спати в ніч на Петра і Павла, ви станете щасливими на цілий рік.