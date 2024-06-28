Завтра праздник Петра и Павла: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Дата праздника

Ранее день апостолов Петра и Павла отмечали 12 июля. После перехода на новый церковный календарь дата сместилась и теперь праздник в честь мучеников выпадает на 29 июня.

История святых Петра и Павла

Петр одним из первых апостолов признал Иисуса Христа мессией. Занимал важную роль в распространении христианства по всему миру.

Павел был преследователем христиан до прихода в веру. Являлся одним из величайших проповедников и основателем ранней христианской теологии.

Апостолы Петр и Павел были казнены, став символами преданности и жертвенности.

Апостолы Петр и Павел (изображение: Википедия)

Традиции праздника

Святые Петр и Павел всегда очень чтились в народе. Важно к празднику навести порядок в доме, ведь 29 июня убирать в доме категорически нельзя.

Утром, в день празднования, было принято надевать лучшую одежду и идти в церковь. Девушки часто украшали головы венками из полевых цветов, среди которых обязательно должен был присутствовать красный мак.

После посещения храма принято собираться всей семьей за праздничным столом. Главным блюдом считаются специальные праздничные пончики на дрожжевом тесте.

Церковь рекомендует молиться святым апостолам, прося исцеления от болезней и большого урожая.

Во многих регионах Украины этот праздник считается днем рыбаков. Ведь апостол Петр сам был рыбаком и благословлял людей, занимающихся этим промыслом.

Казнь святого апостола Павла (изображение: petra-i-pavla.church.ua)

Что запрещено делать на Петра и Павла

Согласно верованиям и народным обычаям украинцев, сегодня следует воздержаться от следующих действий:

Выполнять тяжелую и грязную работу

Заниматься рукоделием

Употреблять алкогольные напитки

Работать на огороде и в поле

Купаться и отдыхать у водоемов

Давать или просить взаймы деньги

Венчаться и крестить детей

Быть скупым и жадным

Завидовать и сплетничать.

Народные приметы и традиции этого дня

Холодный день предрекает неурожай и голодный год

Дождь в этот день предсказывает хороший урожай, и чем больше осадков, тем богаче будет урожай

Много росы с утра - к засухе

Жара весь день - будет морозное Рождество

Рыбаки верили, каким будет улов, таким будет и весь год.

Считается, что если сегодня умыться ключевой водой, можно обеспечить себе здоровье на всю жизнь.

Также существует поверье, что если не спать в ночь на Петра и Павла, вы станете счастливы на целый год.