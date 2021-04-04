Завтра Киев уходит на жесткий локдаун: полный список запретов, и что разрешено

В Киеве с 5 апреля вводят тотальный карантин. Новые ограничения приведут к тому, что большая часть общественных мест окажется закрыта. Целью локдауна является снижение мобильности населения, поэтому работников офисов, студентов и школьников обяжут перейти на дистанционную работу.
Что попадает под запреты, какие заведения продолжат работу и как будет ходить столичный транспорт – рассказывает Styler.
В Киеве строгий карантин будет действовать с 5 по 16 апреля, однако смягчение в более ранний срок возможно.
В столице с понедельника закроют к посещению:
При этом определенные изменения также ожидаются в работе общественного транспорта. Как сообщается, весь общественный транспорт и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть, перевозить можно будет исключительно сотрудников предприятий критической инфраструктуры.
Отмечается, что заполненность транспортных средств не должна составлять более 50% от количества сидячих мест. Такое же правило работает и для пассажирских перевозок в пригороды Киева и междугородних рейсов внутри области.
С 20 марта Киев перешел в красную зону карантина это значит, что уже две недели в столице нельзя:
Позже, 1 апреля, под запрет попали продуктовые ярмарки. При этом общепиты продолжат работать на доставку или на вынос.
Напомним, что в Киеве с 3 апреля подорожал проезд в маршрутках. Повышение цен касается 16 из 150 маршрутов, где стоимость билета выросла с 8 до 10 гривен.
Ранее мы писали, что в Киеве с 5 по 16 апреля ужесточают карантин, и в городе введут спецпропуска для проезда во всем общественном транспорте.