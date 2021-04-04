Завтра Киев уходит на жесткий локдаун: полный список запретов, и что разрешено

В Киеве строгий карантин будет действовать с 5 по 16 апреля, однако смягчение в более ранний срок возможно.

Какие новые ограничения введут с 5 апреля

В столице с понедельника закроют к посещению:

школы (в том числе для младших классов);

детские сады.

При этом определенные изменения также ожидаются в работе общественного транспорта. Как сообщается, весь общественный транспорт и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть, перевозить можно будет исключительно сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

Отмечается, что заполненность транспортных средств не должна составлять более 50% от количества сидячих мест. Такое же правило работает и для пассажирских перевозок в пригороды Киева и междугородних рейсов внутри области.

Какие ограничения в Киеве действуют уже сегодня

С 20 марта Киев перешел в красную зону карантина это значит, что уже две недели в столице нельзя:

посещать заведения культуры и развлечений (театры, кинотеатры, музеи, концертные залы и прочее);

посещать ТЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продажам средств гигиены и бытовой химии);

проводить религиозные мероприятия на площади менее 10 квадратных метров на одного человека;

проводить массовые развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и другие мероприятия;

пускать зрителей на спортивные соревнования;

ходить в бассейны;

находиться без маски на территории общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее);

работать в офисе сотрудникам предприятий бюджетной сферы и частных предприятий (кроме предприятий критической инфраструктуры).

Позже, 1 апреля, под запрет попали продуктовые ярмарки. При этом общепиты продолжат работать на доставку или на вынос.